#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+4°
$
444.3
490.91
5.41
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+4°
$
444.3
490.91
5.41
Құқық

Абай облысында үш жыл бұрын жоғалған ер адамды өлтірген күдікті анықталды

Қылмыстық іс, кісі өлтіру, Абай облысы, жоғалу, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.11.2026 13:44 Сурет: polisia.kz
Ішкі істер министрлігінің қызметкерлері Абай облысында үш жылдан астам уақыт бұрын жасалған кісі өлтіру қылмысының бетін ашты. Күдікті түрмеде өзге қылмысы үшін жазасын өтеп жатқан болып шықты, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР ІІМ баспасөз қызметінің хабарлауынша, 2023 жылғы қыркүйекте полицияға жоғалған күйеуін іздестіруді сұрап әйел адам жүгінген. Оның айтуынша, жұбайы жұмыс істеу үшін басқа жаққа кетіп, байланысқа шықпаған.

Жедел-іздестіру іс-шаралары жүргізілгенімен сол уақытта ер адамның жүрген жерін анықтау мүмкін болмады. Соған қарамастан, хабар-ошарсыз кеткен азаматты анықтау жұмыстары тоқтаған жоқ. Полицейлер оқиғаның түрлі нұсқасын мұқият тексеріп, оның жоғалуына қатысы болуы мүмкін адамдарды анықтау бағытында жүйелі жұмыс жүргізді.

"Жедел-іздестіру іс-шаралары барысында тәртіп сақшыларының назарына осы кісі өлтіру қылмысын жасағаннан кейін басқа қылмыс бойынша қылмыстық жауапкершілікке тартылып, кейін бас бостандығынан айыру орындарында жазасын өтеп жатқан азамат ілікті. Оның ер адамның жоғалуына қатыстылығын тексеру үшін қосымша кешенді жұмыстар ұйымдастырылды. Нәтижесінде күдікті кінәсін мойындап, қылмыстың мән-жайын егжей-тегжейлі баяндады және мәйіт жасырылған жерді көрсетті. Қазіргі уақытта айыптау актісімен бірге қылмыстық іс сотқа жолданды". ҚР ІІМ баспасөз қызметі

Бұған дейін Теміртауда осыдан екі ай бұрын із‑түзсіз жоғалып кеткен 38 жастағы әйелдің мәйіті табылғаны хабарланған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
Оқи отырыңыз
Полиция, заявление, уголовное дело, уголовное обвинение, уголовная статья, уголовные дела
14:52, 25 желтоқсан 2025
Алматыда 11 жылдан кейін анасын өлтірген қызы ұсталды
Саусақ ізі, Ақмола облысы, сегіз жыл, кісі өлтіру, қылмыс
22:48, 26 ақпан 2025
Ақмола облысында сегіз жыл бұрынғы кісі өлтіру қылмысының беті ашылды
Атырау облысында екі бірдей адамды өлтірген күдікті Индонезияда ұсталды
18:46, 24 ақпан 2026
Атырау облысында екі бірдей адамды өлтірген күдікті Индонезияда ұсталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Данияр Шамшаев
16:54, Бүгін
Звезда казахстанского дзюдо Шамшаев почти довёл соперника до "бана", но проиграл на GP
Эсмигуль Куюлова
16:50, Бүгін
Чемпионка мира Климкайт "дисквалифицировала" Куюлову в четвертьфинале Grand Prix в Загребе
Гейбл Стивсон
16:42, Бүгін
Олимпийский чемпион Стивсон вернётся в октагон после жестокого нокаута на UFC 336
Бахытжан Абдурахманов
15:59, Бүгін
Казахстанец Абдурахманов сенсационно проиграл испанцу в его первом турнире среди взрослых
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: