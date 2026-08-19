#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+31°
$
460.13
532.6
5.42
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+31°
$
460.13
532.6
5.42
Оқиғалар

21 жылдан кейін: ІІМ Астанада жасалған кісі өлтіру қылмысын ашты

21 жылдан кейін: ІІМ Астанада жасалған кісі өлтіру қылмысын ашты, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.08.2026 09:06 Сурет: YouTube/mvdkontent
Ішкі істер министрлігі Астанада 21 жыл бұрын жасалған кісі өлтіру қылмысын ашты. Архивтегі қылмыстық істі қайта зерделеп, кешенді жедел-іздестіру іс-шараларын жүргізу нәтижесінде күдіктілер ұсталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР ІІМ Криминалдық полиция департаментінің бастығы Қанат Нұрмағамбетов 2026 жылғы 19 тамызда істің мән-жайын баяндады.

"Еліміздің Конституциясында адам және адамның өмірі, құқықтары мен бостандықтары мемлекеттің ең қымбат қазынасы ретінде белгіленген. Полиция үшін бұл – қылмыстың жасалғанына қанша уақыт өтсе де, жеке адамға қарсы қылмыстарды ашуға бағытталған табанды жұмыс. Соның бір мысалы – Астанада 20 жылдан астам уақыт бұрын жасалған кісі өлтіру қылмысы. 2005 жылғы маусымда елорданың шетінен зорлық-зомбылық белгілері бар ер адамның денесі табылды. Алайда сол кезде тікелей айғақтардың болмауына байланысты кінәлілерді анықтау мүмкін болмады", – деді ол.

Спикердің айтуынша, биыл криминалдық полиция қызметкерлері архивтегі істі қайта зерделеп, оқиғаның толық көрінісін қалпына келтірген. Сондай-ақ кешенді жедел-іздестіру іс-шараларын жүргізген.

"Дәлелдемелер біртіндеп жиналып, Павлодар облысының екі тұрғынының қылмысқа қатысы бары анықталды. Тамыз айында күдіктілер ұсталып, кісі өлтіргендерін мойындады. Қылмыстың олардың алкогольдік мас күйде болған кезінде туындаған жанжал барысында жасалғаны белгілі болды. Екі күдікті де қамауға алынды", – деді Қанат Нұрмағамбетов.

ІІМ өкілі тергеу жалғасып жатқанын атап өтті.

2026 жылғы 15 тамызда Алматыда 2008 жылы жасалған кісі өлтіру қылмысына қатысқан адамның 15 жылға бас бостандығынан айырылғаны белгілі болды. Қылмыстан кейін ол Қазақстаннан кетіп, жеке деректерін өзгерту арқылы 17 жыл бойы шетелде, оның ішінде Еуропа елдерінде жасырынып жүрген.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
zakon.kz
15:38, Бүгін
Астанада полиция күшейтілген режимде жұмыс істей бастады
Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, погоны, проверка документов
09:02, 03 ақпан 2025
Оралда 25 жыл бұрын жасалған қос кісі өлтіру қылмысы ашылды
Саусақ ізі, Ақмола облысы, сегіз жыл, кісі өлтіру, қылмыс
22:48, 26 ақпан 2025
Ақмола облысында сегіз жыл бұрынғы кісі өлтіру қылмысының беті ашылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Елена Рыбакина
17:21, Бүгін
PB Tennis предсказал исход матча Рыбакина - Шнайдер в Цинциннати
Матч Лиги чемпионов с возможным участием Стаса Покатилова покажут в Казахстане
17:03, Бүгін
Матч Лиги чемпионов с возможным участием Стаса Покатилова покажут в Казахстане
Хамзат Чимаев
16:48, Бүгін
"Чего мы ждём?": Чимаев требует бой у UFC
Баходир Джалолов перед финалом чемпионата мира по боксу-2023
16:31, Бүгін
"Если Баходир Джалолов вернулся в любители, нашим боксёрам будет тяжело" - тренер Едилов
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: