21 жылдан кейін: ІІМ Астанада жасалған кісі өлтіру қылмысын ашты
Сурет: YouTube/mvdkontent
Ішкі істер министрлігі Астанада 21 жыл бұрын жасалған кісі өлтіру қылмысын ашты. Архивтегі қылмыстық істі қайта зерделеп, кешенді жедел-іздестіру іс-шараларын жүргізу нәтижесінде күдіктілер ұсталды, деп хабарлайды Zakon.kz.
ҚР ІІМ Криминалдық полиция департаментінің бастығы Қанат Нұрмағамбетов 2026 жылғы 19 тамызда істің мән-жайын баяндады.
"Еліміздің Конституциясында адам және адамның өмірі, құқықтары мен бостандықтары мемлекеттің ең қымбат қазынасы ретінде белгіленген. Полиция үшін бұл – қылмыстың жасалғанына қанша уақыт өтсе де, жеке адамға қарсы қылмыстарды ашуға бағытталған табанды жұмыс. Соның бір мысалы – Астанада 20 жылдан астам уақыт бұрын жасалған кісі өлтіру қылмысы. 2005 жылғы маусымда елорданың шетінен зорлық-зомбылық белгілері бар ер адамның денесі табылды. Алайда сол кезде тікелей айғақтардың болмауына байланысты кінәлілерді анықтау мүмкін болмады", – деді ол.
Спикердің айтуынша, биыл криминалдық полиция қызметкерлері архивтегі істі қайта зерделеп, оқиғаның толық көрінісін қалпына келтірген. Сондай-ақ кешенді жедел-іздестіру іс-шараларын жүргізген.
"Дәлелдемелер біртіндеп жиналып, Павлодар облысының екі тұрғынының қылмысқа қатысы бары анықталды. Тамыз айында күдіктілер ұсталып, кісі өлтіргендерін мойындады. Қылмыстың олардың алкогольдік мас күйде болған кезінде туындаған жанжал барысында жасалғаны белгілі болды. Екі күдікті де қамауға алынды", – деді Қанат Нұрмағамбетов.
ІІМ өкілі тергеу жалғасып жатқанын атап өтті.
2026 жылғы 15 тамызда Алматыда 2008 жылы жасалған кісі өлтіру қылмысына қатысқан адамның 15 жылға бас бостандығынан айырылғаны белгілі болды. Қылмыстан кейін ол Қазақстаннан кетіп, жеке деректерін өзгерту арқылы 17 жыл бойы шетелде, оның ішінде Еуропа елдерінде жасырынып жүрген.
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