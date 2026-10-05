"Жұмысқа тұр" деп ақыл айтқан анасын ұлы өлтіріп, бөлшектеп тастаған
Starhit басылымының мәліметінше, ол кезде бұл заттарды не үшін сатып алғанын ешкім білмеген.
2026 жылдың Жаңа жылын Елена 74 жастағы анасы Галинамен бірге атап өтуді ұйғарған. Ол дәмханада аспаз болып жұмыс істеген. Мереке алдында жалақысын алған әйел жаңа жылдық дастарханды молынан жайған.
Дастарханнан кейін Елена үйіне қайтып, анасымен тағы бірнеше рет телефон арқылы сөйлескен. Алайда ақпан айының басында олардың байланысы үзілген. Қарт әйел Еленамен бірге тұратын немересіне қоңырау шалуға тырысқанымен, ол телефонды көтермей, қоңырауларды өшіріп отырған. Галина туыстарының жағдайын өз көзімен тексеруге шешім қабылдаған.
Есікті ешкім ашпаған соң, зейнеткер полиция мен Төтенше жағдайлар министрлігін шақыруға мәжбүр болған. Олар пәтерге кіруге көмектесті. Галина мен куәгерлер диванда жалаңаш әрі еш эмоциясыз отырған немересін көрген. Әйел пәтерден ішінде белгісіз зат толтырылған шелектерді байқаған.
Кейін сегіз шелек пен шыны банкалардың қызы Еленадан қалған заттардың барлығы екені анықталды. Басты күдікті оның ұлы Данила болды.
Данила 9-сыныптан кейін анасы секілді аспаз мамандығын таңдаған. Оқуын аяқтаған соң жұмысқа орналасып, отбасын құрғысы келген. Алайда кейін ол тұйықталып, алты жыл бойы ешкіммен араласпай кеткен.
Данила анасын өлтіргенін мойындап, оның денесінен 10 күн бойы үйінде ұстаған. Оның сөзінше, анасы оны жұмысқа орналасуға үгіттеп, кедергі келтірген. Сол себепті ол өлтіруге шешім қабылдаған.
"Мен оны өзіме қарай тарттым, ол еденге құлады. Сосын оны байлап, балтамен басын шауып тастадым", – деді күдікті.
Еленаның денесі пәтерден бөлшектелген күйде табылды. Жас жігіт әрекетін алдын ала ойластырған. Қанды еденге сіңірмеу үшін алдымен жерге кітап беттерін төсеген. Немересінің мұндай суыққанды әрекетіне әжесі қатты таңғалған.
"Ақшасын алып қойыпты, қалталарын, сөмкелерін түгел ақтарған. Сегіз шелек сатып алған. Көзіне де зақым келтіріпті, оған қарамасын деген. Өзі осылай айтты", – деп еске алды қайғыдан қан жұтқан әжесі.
Достарының айтуынша, жігіттің қауіпті мінез-құлқына түнгі клубта жұмыс істеген кезде араласқан жаңа ортасы себеп болған. Кейін оның улы заттарға тәуелділігін жасырғаны анықталды.
Тергеу барысында Данила жасаған ісіне өкінбеген. Тіпті егер бәрін қайта бастауға мүмкіндік берілсе, сол әрекетін тағы да қайталайтынын айтқан.
Алты жыл бойы отбасы бірнеше рет дәрігерлерге жүгінген. Алайда психиатр жас жігіттің денсаулығында мәселе жоқ деген қорытынды жасаған. Бір рет полиция да шақырылған, себебі Данила анасын қатты ұрып-соққан.
Әжесі Галина немересінің қызының өлімі үшін ең қатаң жазаға тартылып, өмір бойы бостандыққа шықпағанын қалайды.
Бұған дейін америкалық әйелдің екі ұлын өлтірді деген айыппен ұсталғаны хабарланған.