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Әлем

Илон Маск бір күнде миллиардап байып, қайтадан триллионер атанды

Илон Маск , сурет - Zakon.kz жаңалық 06.10.2026 11:14 Сурет: Heisenberg Media/Dan Taylor
Tesla және SpaceX компанияларының бас директоры Илон Маск SpaceX акцияларының 5%-дан астам қымбаттауынан кейін қайтадан триллионер атанды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Yahoo Finance мәліметінше, 2026 жылғы 5 қазан, дүйсенбі күні сауда сессиясының ортасына қарай SpaceX акцияларының бағасы бір акцияға 167 долларға жеткен. Бұл Илон Масктің байлығын алдыңғы сауда сессиясымен салыстырғанда 30,6 млрд долларға арттырды. Қазір оның байлығы 1 трлн доллардан асты.

SpaceX акцияларының өсуіне өткен аптада Starship кемесінің орбитаға сәтті шығуы әсер етті. Бұған дейін Morgan Stanley сарапшылары компания акцияларының бағасы төмен бағаланғанын айтқан.

Маск SpaceX компаниясының IPO-дан кейін 2026 жылғы маусымда алғаш рет триллионер атанған еді. Ол кезде компания акциялары 135 доллардан орналастырылып, сауда-саттық ашылған сәтте олардың бағасы орналастыру құнынан шамамен 11%-ға жоғары болды. Сол кезде кәсіпкердің байлығы қысқа уақытқа шамамен 1,1 трлн долларға жетті. Алайда бірнеше күннен кейін SpaceX және Tesla акцияларының құны төмендеп, ол триллионер мәртебесінен айырылды. 2025 жылдың қорытындысы бойынша SpaceX компаниясының кірісі 18,67 млрд доллар болып, алдыңғы жылмен салыстырғанда 33%-ға артқан.

Маск байлығы жағынан Amazon компаниясының негізін қалаушы Джефф Безостан айтарлықтай алда екені атап өтілді. Безостың капиталы 371,5 млрд долларға бағаланады. Бұл Tesla және SpaceX басшысының байлығынан 628 млрд долларға аз.

Бірнеше күн бұрын Шивон Зилис Илон Маскпен ажырасып кеткенін мәлімдеді. Ерлі-зайыптылардың төрт баласы бар.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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