Илон Маск триллионер мәртебесінен айырылып қалды
Forbes-тағы миллиардерлер тізіміне сәйкес, Масктың байлығы 24 маусымда аптаның басы, 22 маусымдағы 1,1 трлн доллардан 956,5 миллиард долларға дейін төмендеді.
Масктың миллиардерлер қатарына оралуына SpaceX акцияларының құлдырауы түрткі болды, деп жазады The Guardian.
Сонымен қатар Bloomberg миллиардерлер индексі Масканың байлығын 957 миллиард долларға бағалайды, бұл оның әлемдегі ең бай адам екенін танытады, бірақ триллионер мәртебесінде емес.
Бастапқы орналастыру кезінде SpaceX инвесторларға бір акцияны 135 доллардан сатты. 12 маусымда, сауда-саттықтың бірінші күні-ақ, бұл баға 176 долларға дейін көтеріліп, Маскты әлемдегі алғашқы триллионер етті және 16 маусымда баға шыңы 225 долларға дейін жетті. Алайда, 23 маусымда кешке, 16%-ға төмендегеннен кейін, акциялардың бағасы 156 доллар болып қалды.
Айта кетсек, 12 қазанда америкалық миллиардер кәсібін "өзгертуге" бел буып, әтір сата бастады. Ол күйген шаштың иісі шығатын Burnt Hair иіссуын шығарды.