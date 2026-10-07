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Әлем

АҚШ-та 8 айлық сәби ыстық ваннадан күйіп қайтыс болды: анасы кінәлі деп танылды

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон, судебная система , сурет - Zakon.kz жаңалық 07.10.2026 11:30 Фото: pixabay
АҚШ-тың Сакраменто қаласының тұрғыны сегіз айлық қызы денесінің 30%-ын екінші және үшінші дәрежелі күйік шалып, қайтыс болғаннан кейін адам өлтірді деген айыппен кінәлі деп танылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

New York Post мәліметінше, Кристина Хюманн Сидлецкидің қызы Джанна Абугазалех 2024 жылғы 25 тамызда алған күйіктерінен қайтыс болған.

Тергеушілер Сидлецкидің күйеуі қамауға алынудан қорқып, балаға тиісті медициналық көмек көрсетпегенін анықтады. Бұл нәрестенің қайғылы қазасына әкелген.

Сакраменто округінің прокуратурасы мәліметінше, Хусейн Абугазалех Джаннаны суы қауіпті деңгейде ыстық ваннаға отырғызған. Соның салдарынан сәби қатты күйіп қалған.

Баланың анасы үйге оралғанда, нәрестенің терісі қызарып, әлі де суда жатқанын көрген. Уақыт өте келе баланың терісі қабыршақтанып, күлбірей бастаған.

Көзге көрінетін жарақаттарға қарамастан, ата-ананың ешқайсысы медициналық көмекке жүгінбеген.

Тергеушілердің айтуынша, Сидлецкидің телефонындағы іздеу тарихы оның баласының жарақаты қаншалықты ауыр екенін және оны емсіз қалдыру қауіпті екенін жақсы білгенін көрсеткен.

Кейін ол билік өкілдеріне нәрестенің тынысы өзгеріп, денесі босап, соңында сыртқы әсерге мүлде жауап бермей қалғанын айтқан.

"911 нөміріне қоңырау шалудың орнына Сидлецки әлеуметтік желілерден көмек сұраған, ал оның күйеуі шамамен 45 минуттан кейін ғана досына хабарласқан. Сидлецкидің медициналық көмекке жүгінбеуі баланың өліміне әкелді", – делінген аудандық прокуратура мәлімдемесінде.

Нәрестенің әкесі жағынан әжесі Наоми Магнесс баланың дүниеге келуіне дейін-ақ ерлі-зайыптылардың сәбидің қауіпсіздігін қамтамасыз ете алмайтынынан қауіптеніп, Балаларды қорғау қызметіне хабарласқанын айтты.

Баланың әкесі де 2024 жылы адам өлтірді деген айыппен қамауға алынған. Сакраменто округінің негізгі түрмесінде кепілсіз қамауда отырған Абугазалех 2025 жылғы 26 қаңтарда жүрек талмасын алып, қайтыс болған.

Баланың анасына 15 жылдан өмір бойына дейін бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалуы мүмкін. Үкім 2026 жылғы 23 қазанға белгіленген.

Бұған дейін америкалық ер адамның мәйіті әйелі қайтыс болғаннан кейін мұздатқыштан табылғаны хабарланған болатын.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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