"Төмен бағамен пәтер сатып алуға көмектесемін" деп жұрттың 30 млн теңгесін қаққан әйел сотталды
Қостанай қаласының №2 сотында ҚК-нің 190-бабының 3-бөлігінің 1, 4-тармақтарында көзделген қылмыстық құқық бұзушылықты, яғни ірі мөлшерде, бірнеше рет алдау және сенімге қиянат жасау арқылы бөтеннің мүлкін жымқырды деген айыппен әйел адамға қатысты қылмыстық іс қаралды.
Сотта 2022 жылғы сәуір мен 2024 жылғы қыркүйек аралығында сотталушы Ә. Қостанай қаласының тұрғындарына жылжымайтын мүлікті төмендетілген бағамен сатып алуға жәрдемдесемін деген желеумен делдалдық қызмет көрсетуді ұсынып, өзінің қылмыстық әрекеттерін азаматтық-құқықтық қатынастар ретінде жасырып, бірнеше алаяқтық әрекет жасағаны анықталды.
Нәтижесінде сегіз жәбірленушіге жалпы сомасы 30 миллион теңгеден астам материалдық залал келтірілген.
Сотталушы сотта өз кінәсін толық мойындап, жасаған ісіне шын жүректен өкінетінін білдірді.
"Сот сотталушының бұрын сотталмағанын, құқық бұзушылық жасағанға дейінгі және одан кейінгі мінез-құлқын, жәбірленушілерге келтірілген залалдың өтелмегенін және іс бойынша барлық мән-жайларды ескере отырып, Ә.-ге 4 жыл мерзімге бас бостандығынан айыру жазасын тағайындады. "Қазақстан Республикасы Конституциясының отыз жылдығына байланысты рақымшылық жасау туралы" Заңының 3-бабы 2-тармағының 1-тармақшасына сәйкес, негізгі жаза мерзімі үштен бір бөлігіне қысқартылып, түпкілікті 2 жыл 8 ай мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды. Жазаны өтеу ҚК-нің 74-бабы негізінде 5 жылға кейінге қалдырылды", делінеді сот хабарламасында.
Келтірілген залалды өндіру туралы азаматтық талап-арыздар толық көлемде қанағаттандырылды.
Үкім заңды күшіне енген жоқ.
Бұған дейін Алматыда әл-Фараби даңғылында болған атышулы жол апатына қатысты іске нүкте қойылғаны, сот Zeekr көлігінің жүргізушісі Александр Пакты үш адамның өліміне кінәлі деп тапқанын жазғанбыз.