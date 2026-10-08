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Әлем

Ресейде көліктерді қиратып жүрген аю іздестіріліп жатыр

Дорожно-транспортное происшествие, авария, ДТП, разбитая машина, разбитый автомобиль, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.10.2026 13:55 Фото: Zakon.kz
Ресейдегі автотұрақтардың бірінде бірнеше түн қатарынан көліктер бүлініп, жергілікті тұрғындар оларға зиян келтірген жануарды іздей бастады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Incidentia.ru мәліметінше, алғашқы жағдай демалыс күндері болған. Ивдель қаласынан 60 шақырым жерде – кен және алтын өндіретін карьер аумағында шамамен 10 көлік зақымдалған. Осыған ұқсас оқиға 2026 жылғы 6 қазанға қараған түні де болып, тағы бірнеше көлік бүлінген еді.

Бір көліктің бүйір әйнегі сынған, кейбірінің айналары жұлынып, терезелері ішке қарай майысқан. Тағы бірнеше көлікте ойықтар мен сызаттар пайда болған. Кейбір көліктердің тіпті есіктері де жұлынып қалған.

Адамдар арасында зардап шеккендер жоқ.

Бақылау камерасына аю түсіп қалған, сондықтан көлік иелері машиналарды дәл осы жануар қиратқанына сенімді.

Ивдель ауданындағы жабайы жануарлар мәселесі бұрыннан белгілі. Жергілікті тұрғындар аюлардың жиі пайда болатынына шағымданған. Бұған дейін сегіз аю ұсталған.

"Фонтанка" мәліметінше, соңғы оқиғаларға кінәлі аюды іздеушілер тауып алған. Оны аңшылар іздеген.

Алайда жергілікті билік жағдайды бақылаусыз қалдыруға болмайтынын айтып отыр. Себебі бұл аумақта жаңа жыртқыштардың пайда болғаны туралы хабарламалар түскен.

Бұған дейін зоолог кейбір аюлардың адамға неліктен шабуылдайтынын және мұндай әрекетті қайталауы мүмкін екенін түсіндірген. Оның айтуынша, адамға шабуыл жасау аюдың табиғи мінез-құлқына жатпайды. Адам оның әдеттегі жемтігі емес, ал ұрғашы аюлар қонжықтарын адамдардан аулақ жүруге үйретеді.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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