Қырғызстанның экс-президенті Атамбаевтың ұлы билікті басып алуға дайындалғаны үшін сотталды
Жаппай тәртіпсіздікке дайындық туралы істі Бішкектің Бірінші мамыр аудандық соты қарады. Сот алдында Социал-демократиялық партияның (СДПК) жетекшісі Қадыр Атамбаев және партияның басқа да өкілдері жауап берді.
Сот үкімімен 33 жастағы Қадырбек Атамбаев кінәлі деп танылып, мүлкін тәркілеу арқылы 4 жылға бас бостандығынан айырылды, деп жазады 24.kg.
- Сонымен қатар Темирлан Султанбеков кінәлі деп танылып, мүлкін тәркілеу арқылы 4 жылға сотталды. 2025 жылы сайлаушылардың дауыстарын сатып алғаны үшін шығарылған үкім бойынша өтелмеген жаза мерзімі ескеріліп, оған жалпы 7 жыл бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды.
- Ермек Ерматов кінәлі деп танылып, 2 жылға бас бостандығынан айырылды. Алайда пробация қолданылып, жазасын қамауда өтеуден босатылды;
- Қубанычбек Қадыров ақталды;
- Жениш Абдрахманов 8 жылға бас бостандығынан айырылып, мүлкі тәркіленді;
- Серікбай Кубаланбек уулу жазадан босатылып, Қазақстанға шығарылды.
2025 жылдың қараша айының соңында Қырғызстандағы Социал-демократиялық партияның жетекшілері билікті құлатуға шақырды деген айыппен ұсталғаны хабарланған. Ұсталғандардың арасында елдің бұрынғы президенті Алмазбек Атамбаевтың ұлы Қадыр Атамбаев та болды. Қырғызстан ІІМ жалпы 10 адамның ұсталғанын хабарлаған. Тергеу нұсқасы бойынша, олар парламент депутаттарын мерзімінен бұрын сайлаудан кейін жаппай наразылық акцияларын ұйымдастыруға дайындалған.
Алмазбек Атамбаев Қырғызстанды 2011-2017 жылдары басқарды. 2020 жылы ол жер учаскелерін заңсыз иемдену, заңсыз баю және 2019 жылғы тәртіпсіздіктерге қатысу бойынша мүлкін тәркілеу және мемлекеттік наградаларынан айыру арқылы 11,5 жылға сотталған. 2023 жылы оны колониядан босатып, емделу үшін шетелге шығуына рұқсат берілді.