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Мұғалім оқушыға жыныстық сипаттағы қысым жасады деген күдікке ілінді

Мұғалім оқушыға жыныстық сипаттағы қысым жасады деген күдікке ілінді, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.10.2026 11:44 Сурет: pexels
АҚШ-тың Техас штатында кәмелетке толмаған оқушыға қатысты жыныстық сипаттағы қылмыс жасады деген күдікпен іздеуде болған Hebron High School жоғары сынып мұғалімі ұсталды. 35 жастағы Глория Ресендис Карроллтон қаласының полициясына өзі келіп, берілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

CBS басылымының мәліметінше, тергеу 27 қыркүйекте мектеп әкімшілігі полицияға Ресендис пен оқушылардың бірінің арасындағы күдік тудырған электрондық хат алмасу туралы хабарлағаннан кейін басталған. Аталған бала бұған дейін мұғалімнің сабағына қатысқан, алайда қазіргі уақытта оның оқушысы емес. Полиция ұзақ уақыт бойы орынсыз қарым-қатынас болғанын көрсететін белгілерді анықтағанын мәлімдеді.

Бұрынғы оқушылар тағылған айыптарға таңғалғанын айтты. Олардың бірі испан тілі пәнінің мұғалімі үнемі ашық-жарқын болып, оқушылармен көп сөйлесетінін жеткізді.

Басылымның хабарлауынша, Ресендис жұмыстан шеттетіліп, оған округтегі білім беру мекемелерінің аумағына кіруге тыйым салынған.

Тергеу жалғасып жатыр. Полиция қолда бар барлық материалды зерттегеннен кейін қосымша айыптар тағылуы мүмкін екенін жоққа шығармайды.

Бұған дейін әйел сегіз айлық қызын күйеуіне қалдырып, сотқа тартылғаны хабарланған болатын.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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