Мадуроға жаңа айып тағылды: АҚШ прокуратурасы оның америкалықтарды азаптағанын мәлімдеді
ABC7 Eyewitness News басылымының жазуынша, Мадуро үкіметі оннан астам АҚШ азаматын ұстаған. Оларға соққы жасалып, электр тогымен азапталған, жыныстық зорлық-зомбылық көрсетілген, тамақ пен судан айырылған және басқа да қорлықтар жасалған.
Тергеу нұсқаларының біріне сәйкес, бір америкалық азамат ұсталғаннан кейін азапталған. Оған АҚШ-пен тұтқын алмасу кезінде пайдаланылуы мүмкін екені айтылған.
Басылымның мәліметінше, Мадуроға азаптауды ұйымдастыру мақсатында сөз байласты деген айып тағылды. Ал Силия Флорес азаптауды ұйымдастыру мақсатында сөз байласу және наркобизнеске байланысты терроризм айыптары бойынша жауапқа тартылып отыр.
Іс материалдарына сәйкес, тағы бір АҚШ азаматы 2024 жылы ұсталып, екі күн бойы соққыға жығылған. Соның салдарынан оның бір көзі қайтымсыз зақымданған.
Сондай-ақ Флорес осы іске қатысты мәселе бойынша сотқа барғаны хабарланды. Қорғаушы тарап оны үйқамаққа жіберуді сұрағанымен, судья кепілмен босатудан бас тартты. Прокурорлар Флорес қатысы бар деп болжанған азаптау әрекеттері туралы куәлік беруге дайын адамдар бар екенін мәлімдеді.
Басылымның хабарлауынша, Мадуро мен оның жұбайы жаңа айыптар бойынша кейінірек сот алдында жауап береді. Бұған дейін екеуі де наркобизнеске байланысты терроризм және есірткі саудасы айыптары бойынша кінәсін мойындамаған.
Мадуроны қорғаушылар бұрынғы президент егемен мемлекеттің басшысы ретінде қылмыстық қудалаудан иммунитетке ие екенін алға тартып отыр.
Бұған дейін Мадуроның АҚШ түрмесінен немерелеріне өз суреттерін жібергені хабарланған болатын.