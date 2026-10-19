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Әлем

Иран АҚШ-тың аса ірі әуе бомбасына дайын екенін мәлімдеді

Иран АҚШ-тың аса ірі әуе бомбасын қолдану ықтималдығына дайын екенін мәлімдеді , сурет - Zakon.kz жаңалық 19.10.2026 11:13 Сурет: pexels
Иран АҚШ-тың аса ірі әуе бомбасын қолдануы мүмкін деген жағдайға дайын. Бұл туралы Ислам Республикасының жаңа қорғаныс министрі Мехрдад Эхлаки мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Lenta.ru басылымының жазуынша, бұған дейін АҚШ Ирандағы әскери қимылдар қайта басталған жағдайда қолданылуы мүмкін жаңа жоспарлар әзірлегені туралы ақпарат тараған. Бұл жоспарларда Иранның энергетикалық инфрақұрылымы мен ядролық нысандарына соққы беру үшін "барлық бомбалардың анасы" деп аталатын бомбаны пайдалану мүмкіндігі қарастырылған.

Бұл АҚШ әскери арсеналындағы ең ірі кәдімгі әуе бомбаларының бірі — GBU-43/B MOAB. Оның салмағы шамамен 9,8 тонна.

Эхлакидің айтуынша, АҚШ мұндай шешімнің барлық салдарын, соның ішінде Вашингтон қанша әскери қызметкерінен айырылуы мүмкін екенін де алдын ала ойластыруы керек.

"Біз бұл мәселеге қатысты қажетті шараларды ойластырдық және алаңдамаймыз. Өз жұмысымызды сенімді түрде атқарып жатырмыз", — деп қосты ол.

Бұған дейін Франциядағы жаппай тәртіпсіздіктен кейін тұрғындардың қала көшелерін реттеуге шыққаны туралы жазған едік.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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