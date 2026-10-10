Түркияда балалардың әлеуметтік желіні пайдалануына бақылау күшейтіледі
Ал жасөспірімдерге онлайн қарым-қатынас жасау, тікелей эфирге шығу және жекелендірілген контентті пайдалану бойынша шектеулер енгізіледі, деп хабарлайды Zakon.kz.
Жаңа талаптар 10 қазанда Түркияның Resmî Gazete ресми басылымында жарияланды. Ережелер 2026 жылғы 1 қарашадан бастап күшіне енуі тиіс.
Әлеуметтік желі платформалары тіркелетін пайдаланушылардың жасын e-Devlet мемлекеттік жүйесі арқылы тексеруге міндеттеледі. 15 жасқа толмаған балаларға профиль ашуға тыйым салынады.
Басылымның жазуынша, 15 жастан асқан жасөспірімдер үшін қауіпсіздіктің арнайы режимі енгізіледі. Олардың парақшалары жабық болуы керек, ал хат алмасу тек жазылушыларына қолжетімді болады. Сондай-ақ жасөспірімдерге тікелей эфир жүргізуге, жекелендірілген жарнама мен басқа аккаунттардың ұсыныстарын алуға, телефон кітапшасындағы және бөгде сервистердегі контактілерді автоматты түрде көшіруге рұқсат етілмейді.
Ата-ана бақылауына да ерекше талаптар қойылады. Әлеуметтік желілер ересектерге балалардың аккаунт баптауларын басқаруға, экран алдында өткізетін уақытқа шектеу қоюға және төлемдерді растауға мүмкіндік беруге тиіс.