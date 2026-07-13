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Әлем

Ұлыбританияда балалардың әлеуметтік желілерде отыруына шектеу қойылмақ

Дистанционное обучение, удаленное обучение, учеба на дому, онлайн-обучение, онлайн обучение, школьники, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.07.2026 15:57 Фото: pexels
Келер жылдан бастап Ұлыбритания үкіметі 16 жасқа толмаған балаларға әлеуметтік желілерді қолдануға тыйым салғалы жатыр.

Жаңа заң TikTok, Instagram және YouTube сияқты платформаларды қамтығанымен, хат алмасуға арналған WhatsApp секілді мессенджерлерді шектемейді.

Билік осыған ұқсас заң қабылдаған басқа елдерден де қатаң әрекетке баруды көздеп отыр. Яғни жас жеткіншектерге тікелей эфир жүргізуге және бейтаныс адамдардың балаларымен байланысқа шығуға тыйым салмақ. Ойын сайттары да назардан тыс қалмайды, деп жазады qazaqstan.tv.

Ұлыбританияда жас жеткіншектер арасында ең танымал ойын платформасы Роблоксқа рұқсат етілгенімен, оның кейбір функциялары, мысалы чат, заңмен шектелуі мүмкін.

Үкімет заң шығармас бұрын мұғалімдер, ата-аналар және балалардың өзімен алдын ала ақылдасқан. Олардың 90 пайызы мұндай шектеуді қолдап отыр.

Дәл осындай шаралар Австралияда да қабылданғаны белгілі. Бірақ ол жақта шектеуді VPN арқылы сырт айналып өтетін балалар көбейген. Сондықтан тыйым салу тығырықтан шығар жалғыз жол емес. Жеткіншектердің ғаламтордағы қауіпсіздігіне бүкіл қоғам болып атсалысуымыз керек. Джулия Дэвидсон, Шығыс Лондон университетінің профессоры
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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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