#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
453.93
508.72
5.35
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
453.93
508.72
5.35
Әлем

Эр-Риядтағы әуежайға жасалған шабуыл: 12 адам қаза тауып, 300-ден аса адам жараланды

Әуежай, Эр-Рияд, Сауд Арабиясы, шабуыл, қайғылы оқиға , сурет - Zakon.kz жаңалық 11.10.2026 13:55 Сурет: unsplash
Эр-Рияд қаласындағы король Халид атындағы халықаралық әуежайға шабуыл жасалып, 12 адам қаза тапты, тағы 309 адам жарақат алды. Бұл ақпаратты жексенбі, 11 қазанда Сауд Арабиясының Азаматтық авиация басқармасы таратты, деп хабарлайды Zakon.kz.

DW мәліметінше, қаза тапқандардың арасында Сауд Арабиясының төрт азаматы, Бангладешке қатысты екі адам, АҚШ, Мысыр, Иордания, Сирия, Палестина және Судан елдерінен бір-бір азаматтан бар. Жараланғандардың кейбірінің жағдайы ауыр.

Reuters агенттігінің мәліметінше, бұл - әуежайға бір апта ішінде жасалып отырған үшінші шабуыл.

Ауруханалар адамға лық толы, жараланғандар жедел жәрдем көліктерімен және тікұшақтармен жеткізілуде.

Шабуыл ескертусіз жасалып, Сауд Арабиясының қауіп туралы хабардар ету жүйесі іске қосылмағаны да нақтыланады. Осы аптада әуе айлағына жасалған алдыңғы екі шабуыл төрт адамның өмірін қиып, саудиялық коммерциялық ұшаққа үлкен зақым келтірген болатын.

Сенбі күнгі шабуылдан кейін барлық рейс Эр-Риядтан басқа жаққа ауыстырылды. Шамамен 8 миллион халқы бар қалаға қызмет көрсететін әуежайдың жұмысы уақытша тоқтатылды.

Хуситтер ұшақтар Сауд Арабиясының әуе кеңістігінен аулақ болуы тиіс екенін мәлімдеп, оны "әскери операциялар аймағы" деп жариялады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
Оқи отырыңыз
Сауд Арабиясындағы келіссөздер 12 сағаттан астам уақытқа созылды. Ресей тарапынан Федерация Кеңесінің халықаралық істер жөніндегі комитетінің төрағасы Григорий Карасин мен ФСБ директорының кеңесшісі Сергей Беседа, ал америкалық тараптан Мемлекеттік департаменттің өкілі Майкл Антон мен Ұлттық қауіпсіздік кеңесінен Эндрю Пик қатысты.
15:42, 25 наурыз 2025
Ресей мен АҚШ арасындағы Эр-Риядтағы келіссөздер: қорытынды мәлімдеме болмайды
Қытай, жер сілкінісі
09:55, 19 желтоқсан 2023
Қытайда жер сілкінісінен 95 адам қаза тауып, ондаған адам жарақат алды
Жол апаты, Колумбия, студенттер
13:54, 25 мамыр 2025
Колумбияда бір топ студент мінген автобус жол апатына ұшырап, 10 адам қаза тапты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Самат Смаков объясняет на тренировке &quot;Атырау&quot;
14:14, Бүгін
"Честно скажу, нам повезло": Самат Смаков — о победе "Атырау" над "Женисом" в КПЛ
Трусова перед зеркалом
13:49, Бүгін
Российские фигуристы вылетели домой после турнира в Алматы с задержкой рейса на 1,5 часа
Бейбит Жукаев выходит на корт
13:20, Бүгін
Бейбиту Жукаеву повесили "баранку" в квалификации "Челленджера" в Китае
Дзюдоист сборной РК на татами GS
12:44, Бүгін
Сборная Казахстана проиграла Франции на командном турнире чемпионата мира по дзюдо в Баку
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: