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Оқиғалар

Екі адам қаза тауып, тағы 10 адам жараланды: Жетісу облысында микроавтобус КАМАЗ-дың тіркемесіне соғылған

Жол апаты, Жетісу облысы, микроавтобус, КАМАЗ, қайғылы оқиға, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.10.2026 13:00 Сурет: Zakon.kz
Жетісу облысында жолаушылар микроавтобусы мен жүк көлігі соқтығысып, салдарынан екі адам қаза тапты, тағы 10 адам әртүрлі жарақатпен ауруханаға жеткізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қайғылы оқиға 2026 жылғы 17 қазанда сағат 09:30 шамасында "Алматы – Өскемен" тас жолының 143-шақырымында, Кербұлақ ауданы Жоламан ауылының маңында болды. Оқиға орнынан түсірілген видео әлеуметтік желіде тарады.

Алдын ала мәлімет бойынша, оңтүстік бағытта келе жатқан Mercedes-Benz Sprinter микроавтобусының жүргізушісі рөлге ие бола алмай, жол бойымен келе жатқан КАМАЗ жүк көлігінің тіркемесіне соғылған.

"Жол апаты салдарынан екі адам оқиға орнында көз жұмды. Sprinter көлігінің тағы 10 жолаушысы әртүрлі дене жарақаттарымен медициналық мекемеге жеткізілді. Жол-көлік оқиғасы дерегі бойынша қылмыстық іс қозғалды", деп хабарлады Жетісу облысы ПД баспасөз қызметі 2026 жылғы 18 қазанда Zakon.kz тілшісіне.

Сондай-ақ полиция сотқа дейінгі тергеу шаралары жүргізіліп жатқанын, барлық мән-жай мен оқиғаның себептері анықталып жатқанын да нақтылады.

Жүргізуші ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
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