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Әлем

Жылусыз, сусыз бірақ алтынға бай: әлемдегі ең биік қалаға адамдар неге ағылып жатыр

алтын іздегендер әлемдегі ең биік әрі қауіпті қалаға ағылып жатыр, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.10.2026 13:37 Сурет: Youtube/Ruhi Çenet
Қажеттілігі аз болғанымен, болашағынан үміт күттіретін әлемнің ең биік қаласы. Перудің Пуно аймағындағы Сан-Антонио-де-Путина провинциясында орналасқан Ла-Ринконада қаласын осылай сипаттауға болады. Ол – Жер бетіндегі ең биік елді мекен, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ла-Ринконада теңіз деңгейінен шамамен 5 100 метр биіктікте орналасқан. Мұндай биіктіктегі ауаның қысымы мұнда келген кез келген адам үшін үлкен сынаққа айналуы мүмкін. Бірнеше қадам жүргеннен кейін-ақ бас ауырып, бас айналып, жүрек айнып, тыныс алу қиындайды. Ал жергілікті тұрғындар ұрпақтан-ұрпаққа жалғасқан өмір салтының арқасында осындай экстремалды жағдайларға бейімделген.

Түнде ауа температурасы -10 градусқа дейін төмендейді. Соған қарамастан, үйлердің басым бөлігінде жылу жүйесі де, су құбыры да жоқ.

Алайда бұл қала туристерді көптеп тартады. Әлемдегі ең биік елді мекен өзінің әсем көріністерімен немесе көрікті жерлерімен танымал емес. Таудың терең қойнауында адамдар өмірін қатерге тігуге дайын тұратын аса құнды байлық жасырылған, деп жазады Hamuesgyemant.

Бұл жаққа келетіндердің басты мақсаты – қаланы қоршаған таулардан алтын табу. Перудің басқа өңірлерінен мыңдаған адам өмірін өзгертуі мүмкін алтын кенін іздеп, осында қоныс аударған.

Қазір қалада шамамен 50 мың адам тұрады. Алайда халық санының өсуіне қарамастан, инфрақұрылымның дамуы айтарлықтай артта қалып отыр. Көптеген отбасы жылусыз, жеке жуынатын бөлмесі мен су құбыры жоқ қарапайым темір үйлерде тұрады. Көшелердегі қоқыс үйінділері мен ашық ағып жатқан кәріз сулары күнделікті өмірдің бір бөлігіне айналған.

Ал алтын іздеуші кеншілер аса қауіпті жағдайда жұмыс істейді. Олар тар шахта тоннельдерінде еңбек етеді. Мұнда опырылу, жарылыс және улы газдар қаупі үнемі төніп тұрады.

Еңбекақы төлеу жүйесі де күмән тудырады. Кейбір жұмысшылар бірнеше апта бойы жалақысыз жұмыс істейді, содан кейін бір күн демалып, сол күні тапқан кенін өзіне қалдыра алады. Сәтті олжа оларға қомақты табыс әкелуі мүмкін. Ал жолы болмағандар бір айға жуық еңбегін босқа жоғалтуы ықтимал.

Бұған қоса, алтынды өңдеу кезінде қолданылатын сынап пен басқа да химиялық заттар топырақ пен суды ластайды. Қала шетіндегі қалдық үйінділері де күннен-күнге көбейіп келеді.

Осылайша, Ла-Ринконада – қарама-қайшылыққа толы қала. Мұнда тыныс алудың өзі қиын, тұрмыс жағдайы ауыр. Соған қарамастан, қалаға күн сайын дерлік жаңа адамдар келеді. Таудың терең қойнауындағы алтын байлығы оларды барын тәуекелге тігуге мәжбүр етеді.

Бұған дейін біз аз уақыт ішінде қомақты табыс табуға мүмкіндік беретін тағы бір кәсіп – Норвегияның балық аулайтын кемелеріндегі ауыр жұмыс туралы жазған едік.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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