Үндістан мұхит суынан бір мезгілде электр энергиясы мен ауызсуды қатар өндіруді қолға алды
ZME Science басылымының Үндістанның Ұлттық мұхит технологиялары институтының (NIOT) мәліметтеріне сілтеме жасап жазуынша, жүйе мұхиттың шамамен 1 000 метр тереңдігінен су тартып, температура айырмашылығын пайдалану арқылы 65 киловатт электр энергиясын өндіреді. Сонымен қатар тәулігіне 100 000 литр тұщы су алуға мүмкіндік береді.
Мұхиттың жылу энергиясын түрлендіру (OTEC) деп аталатын технология мұхиттағы тік температуралық градиентті электр энергиясына айналдырады.
Бұл технология инженерлердің назарын ғасырдан астам уақыт бойы аударып келеді. Себебі күн мен жел энергиясынан айырмашылығы, мұхиттағы температура айырмашылығы күндіз де, түнде де сақталады.
Алайда OTEC технологиясын енгізу бірнеше рет кейінге қалдырылды. Оның басты себебі – жылы және суық теңіз суының температура айырмашылығы аз болғандықтан, жүйелер қолда бар жылудың шамамен 3–5%-ын ғана электр энергиясына айналдыра алады.
Сондықтан мұндай электр станциялары жылу алмастырғыштар арқылы, кейде мұхиттың жүздеген метр тереңдігіне дейін түсірілген құбырлармен теңіз суының орасан зор көлемін айдауға мәжбүр.
Бастапқы капиталдық шығындар да өте жоғары. Лакшадвиптегі жоба OTEC технологиясының тиімділігін іс жүзінде тексеруге мүмкіндік береді. Мұндағы мақсат – технологияны алып күн электр станцияларынан арзанырақ ету ғана емес, аралдық аймақтарда қатар кездесетін бірнеше күрделі әрі қымбат мәселені бір мезгілде шешу мүмкіндігін бағалау.
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