Алматыда электр энергиясы жаппай өшсе, жылу жүйесі не болады
Фото: pexels
"Алматыжылукоммунэнерго" ЖШС бас инженерінің орынбасары Жақсылық Талдыбаев қалада электр энергиясы қайтадан жаппай өшкен жағдайда жылу жүйесі қалай жұмыс істейтінін айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Спикерден қаладағы қазандықтардың электр энергиясымен жұмыс істейтініне байланысты олардың жуырда болған жаппай жарық өшуі секілді төтенше жағдайларға дайындығы және Алматының жылусыз қалу қаупі бар-жоғы сұралды.
"Алматыжылукоммунэнергоның" барлық негізгі қазандығында дизельді генераторлар бар. Электр энергиясын беруде қандай да бір іркіліс болса, дизельді генераторларды пайдаланамыз", – деді Жақсылық Талдыбаев Өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен брифингте.
14 тамызда күндіз Алматы мен Алматы облысында электр энергиясы жаппай өшкен еді. Кейін еліміздің сегіз облысы жарықсыз қалғаны белгілі болды.
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