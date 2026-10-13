Германияда робот жасөспірімге жыныстық сипаттағы тиісу әрекетінен кейін тәркіленді
The Daily Mail басылымының мәліметінше, оқиға фастфуд мейрамханасының жанында болған. Екі жасөспірімнің (16 және 19 жастағы) басқаруындағы қызыл түсті робот 16 жастағы қызға артынан жақындап, жыныстық қатынасқа ұқсас қимылдар жасаған
ALERT: Robot seized by police after allegedly groping a 16-year-old girl on a live stream. The small red-and-gold robot, wearing a green jumpsuit, sunglasses, a mustache, and a gold chain, grabbed the teenage girl and then made a thrusting motion outside a fast-food restaurant in Cologne, Germany. Police seized the robot, which was hidden in the trunk of a Volkswagen, and seized 2 phones from the suspects. Cologne police believe the men were possibly controlling the robot and are considering s*xual harassment charges.— E X X ➠A L E R T S (@ExxAlerts) October 12, 2026
Оқиға әлеуметтік желілерде тікелей эфирде көрсетіліп, робот иелері оған қатысты пікірлер жазған.
Күдіктілер құрылғыны көліктің жүксалғышына жасыруға тырысқанымен, полиция оларды жедел ұстап, роботты тәркіледі.
Бұған дейін Астана мен Алматы қалаларында робототехника өндіретін зауыттар ашылатыны хабарланған болатын.