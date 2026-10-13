#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+16°
$
451.31
504.56
5.36
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+16°
$
451.31
504.56
5.36
Әлем

Орманнан шашы тақырлап алынған қыздың мәйіті табылды

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.10.2026 13:05 Фото: unsplash
Ресейдің Владимир облысында 21 жастағы қыздың мәйіті табылды. Құқық қорғау органдары оны өлтірді деген күдікпен бір отбасының мүшелерін ұстады, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Газета.ru" басылымының жазуынша, Ресей Тергеу комитетінің өңірлік басқармасы оқиғаның Судогда қаласында болғанын хабарлаған.

Тергеу нұсқасы бойынша, марқұм 20 жастағы жергілікті тұрғынның үйіне қонаққа барған. Олар бірге алкогольдік ішімдік ішкен.

Кенет қызғаныштан үй иесі қонағына қол жұмсай бастаған. Біраз уақыттан кейін оған сүйіктісі, 17 жастағы сіңлісі мен анасы қосылып, қызды ұрып-соққан. Оны ағаш жәшікпен және орындықпен соққыға жыққан. Сондай-ақ белгісіз себеппен қыздың шашын тақырлап алып тастаған.

Соққы салдарынан қыз көз жұмған.

Мұны түсінген отбасы мүшелері марқұмның денесін орманға апарып, тастап кеткен. Қылмыстың ізін жасыру үшін мәйітті өртеп жіберуге тырысқан. Алайда өрттің түтіні өтіп бара жатқан адамдардың назарын аударуы мүмкін болғандықтан, отты сөндірген.

Мәйітті орманда қалдырған күдіктілер қыздың заттарын сатып, басқа өңірге кеткен. Қазір тергеушілер оқиғаның барлық мән-жайын анықтап жатыр.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
Оқи отырыңыз
Алматыда тауда тас басып қалған қыздың денесі табылды
09:18, 09 мамыр 2025
Алматыда тауда тас басып қалған қыздың денесі табылды
Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники
13:26, 09 қазан 2026
Теміртауда ерлі-зайыптылардың мәйіті табылды: олардың 20 жастағы ұлы күдікке ілінді
Қарағанды облысында өзенге батып кеткен 15 жастағы қыздың мәйіті табылды, деп хабарлайды Zakon.kz.
18:52, 09 маусым 2026
Қарағанды облысында құтқарушылар 15 жастағы қыздың мәйітін тапты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Никита Михайлис празднует с партнёрами по команде заброшенную шайбу
15:43, Бүгін
Нападающий сборной Казахстана Михайлис перешёл юбилейный рубеж по голевым передачам в КХЛ
Рыбакина и Соболенко перед началом финала US Open
15:28, Бүгін
WTA официально анонсировала Итоговый турнир с участием Рыбакиной и Соболенко
Макс Ферстаппен обошёл Михаэля Шумахера по числу побед за одну команду в Формуле-1
15:05, Бүгін
Макс Ферстаппен обошёл Михаэля Шумахера по числу побед за одну команду в Формуле-1
16-я ракетка мира Сорана Кырстя сидит на скамейке
14:47, Бүгін
16-я ракетка мира Кырстя проиграла китаянке, упустив тройной матчбол на турнире в Ухане
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: