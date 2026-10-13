Орманнан шашы тақырлап алынған қыздың мәйіті табылды
"Газета.ru" басылымының жазуынша, Ресей Тергеу комитетінің өңірлік басқармасы оқиғаның Судогда қаласында болғанын хабарлаған.
Тергеу нұсқасы бойынша, марқұм 20 жастағы жергілікті тұрғынның үйіне қонаққа барған. Олар бірге алкогольдік ішімдік ішкен.
Кенет қызғаныштан үй иесі қонағына қол жұмсай бастаған. Біраз уақыттан кейін оған сүйіктісі, 17 жастағы сіңлісі мен анасы қосылып, қызды ұрып-соққан. Оны ағаш жәшікпен және орындықпен соққыға жыққан. Сондай-ақ белгісіз себеппен қыздың шашын тақырлап алып тастаған.
Соққы салдарынан қыз көз жұмған.
Мұны түсінген отбасы мүшелері марқұмның денесін орманға апарып, тастап кеткен. Қылмыстың ізін жасыру үшін мәйітті өртеп жіберуге тырысқан. Алайда өрттің түтіні өтіп бара жатқан адамдардың назарын аударуы мүмкін болғандықтан, отты сөндірген.
Мәйітті орманда қалдырған күдіктілер қыздың заттарын сатып, басқа өңірге кеткен. Қазір тергеушілер оқиғаның барлық мән-жайын анықтап жатыр.