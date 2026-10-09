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Оқиғалар

Теміртауда ерлі-зайыптылардың мәйіті табылды: олардың 20 жастағы ұлы күдікке ілінді

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.10.2026 13:26 Фото: Zakon.kz
2026 жылғы 7 қазанда Теміртау қаласындағы Республика даңғылында орналасқан пәтерлердің бірінен 52 жастағы ер адам мен 49 жастағы әйелдің мәйіті табылды. Оларды өлтірді деген күдікпен ұлы ұсталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы бүгін, 9 қазанда өңірлік Полиция департаментінің баспасөз қызметі хабарлады.

"Аталған дерек бойынша "Адам өлтіру" бабымен қылмыстық іс қозғалды. Жедел-іздестіру іс-шаралары барысында полиция қызметкерлері осы қылмысты жасады деген күдікпен қаза тапқандардың 20 жастағы ұлын анықтап, ұстады. Ол уақытша ұстау изоляторына қамалды. Қазір тергеу жүргізіліп жатыр", – делінген хабарламада.

Полицияның түсіндіруінше, тергеу мүддесіне байланысты өзге ақпарат жария етілмейді.

2026 жылғы 6 қазанда Таразда тапа-тал түсте болған қатыгез кісі өлтіру оқиғасы қала тұрғындарын дүрліктіргені хабарланған еді. Қала орталығында 24 жастағы жігіт өлтірілген. Куәгерлердің айтуынша, оның кеудесіне пышақ сұққан.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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