#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+16°
$
451.31
504.56
5.36
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+16°
$
451.31
504.56
5.36
Әлем

Данияда мұғалімдерге мектепте тәртіп сақтау үшін оқушыларға күш қолдануға рұқсат берілуі мүмкін

Дети, буллинг, травля, задирание, жертва буллинга, школьный буллинг, издевательство, травля ребенка, травля детей, буллинг среди учеников, буллинг среди детей, буллинг среди подростков , сурет - Zakon.kz жаңалық 13.10.2026 13:42 Фото: pexels
Данияда парламент мақұлдауы тиіс заң жобасы қарастырылып жатыр. Құжат белгілі бір жағдайларда мұғалімдерге оқушыларды физикалық күшпен ұстап тұруға және олардың еркінен тыс сыныптан шығаруға мүмкіндік береді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Oxu.Az басылымының хабарлауынша, бұл туралы Данияның білім министрі Магнус Хеунике мәлімдеген.

Министрдің түсіндіруінше, мұндай шаралар оқушылар "өздеріне немесе айналасындағыларға қауіп төндіргенде" немесе сыныптағы тәртіпті "елеулі түрде бұзғанда" қолданылуы мүмкін. Бұл ретте сөз дене жазасы туралы болып отырған жоқ.

"Жағдай ушығып кеткен кезде мұғалімдер қандай әрекет жасауға рұқсат етілгеніне күмәнданбауы керек. Ешбір ұстаз зорлық-зомбылықтың алдын алғаны үшін жұмыстан шығарылудан қорықпауы тиіс", – деді ол.

Заң жобасын әзірлеуге Дания мектептерінде оқушылардың агрессивті және деструктивті мінез-құлқы жиілегені туралы хабарламалар себеп болған.

Данияның еңбек инспекциясының мәліметінше, сауалнамаға қатысқан педагогтердің төрттен бірінен астамы оқушылардың осындай әрекеттеріне жиірек тап бола бастағанын айтқан. Зерттеу нәтижесі әрбір бесінші сыныпта мұғалімдерге қарсы зорлық-зомбылық жасалатынын көрсетті.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
Оқи отырыңыз
Қазақстанда қоқиқаздарды сақтау үшін 40 млн текше метр су жіберілді
09:52, 07 қыркүйек 2026
Қазақстанда қоқиқаздарды сақтау үшін 40 млн текше метр су жіберілді
Дети, буллинг, травля, задирание, жертва буллинга, школьный буллинг, издевательство, травля ребенка, травля детей, буллинг среди учеников, буллинг среди детей, буллинг среди подростков
13:42, Бүгін
Данияда мұғалімдерге мектепте тәртіп сақтау үшін оқушыларға күш қолдануға рұқсат берілуі мүмкін
Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина
13:05, Бүгін
Орманнан шашы тақырлап алынған қыздың мәйіті табылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Никита Михайлис празднует с партнёрами по команде заброшенную шайбу
15:43, Бүгін
Нападающий сборной Казахстана Михайлис перешёл юбилейный рубеж по голевым передачам в КХЛ
Рыбакина и Соболенко перед началом финала US Open
15:28, Бүгін
WTA официально анонсировала Итоговый турнир с участием Рыбакиной и Соболенко
Макс Ферстаппен обошёл Михаэля Шумахера по числу побед за одну команду в Формуле-1
15:05, Бүгін
Макс Ферстаппен обошёл Михаэля Шумахера по числу побед за одну команду в Формуле-1
16-я ракетка мира Сорана Кырстя сидит на скамейке
14:47, Бүгін
16-я ракетка мира Кырстя проиграла китаянке, упустив тройной матчбол на турнире в Ухане
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: