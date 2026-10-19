Жұмбақ кеңестік зонд 53 жылдан кейін Жерге оралды
Spider’s Web басылымының жазуынша, кеңестік "Космос-482" ғарыш аппараты бастапқыда Шолпанға қонуға арналғанымен, 53 жыл бойы Жерді айналып жүрген. 2025 жылғы мамырда аппарат төмендей бастағанда, әлемнің жетекші астрономдары оның атмосфераға кіретін сәтін анықтауға тырысқан.
Нәтижесінде алгоритм есептеген уақыт ресми жарияланған уақыттан небәрі екі минутқа ғана ерекшеленген. Терең оқытуға негізделген жүйе NASA телескопы мен Қытай зымыранының бір сатысына қатысты да сыналған. Барлық жағдайда атмосфераға кірудің нақты немесе жарияланған уақыты есептеуде көрсетілген ықтимал ауытқу аралығына сәйкес келген.
Бұл технология орбитада саны артып келе жатқан ғарыш қоқыстарына байланысты қауіп-қатерді азайтуға көмектесуі мүмкін.
"Космос-482" ғарыш аппараты 1972 жылғы 31 наурызда Шолпанды зерттеуге арналған кеңестік бағдарлама аясында ұшырылған. Алайда зымыран сатыларының бірі істен шығып, зонд Жер маңындағы орбитадан шыға алмаған. Осылайша миссия сәтсіз аяқталған.
Аппараттың бір бөлігі ғарышта жарты ғасырдан астам уақыт болған. Тек 2025 жылдың көктемінде орбитасының біртіндеп төмендеуі оның Жерге қайта оралуына әкелді.
Бұған дейін астрономдардың суы мен ауа райы Жерге ұқсас ғаламшарды байқағаны хабарланған еді.