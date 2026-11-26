Елена Рыбакина тарихи маусымнан кейін Қазақстанға оралды
Алматы халықаралық әуежайында спортшыны салтанатты түрде қарсы алды. Теннисшіні қазақтың дәстүрлі қонақжайлылығымен күтіп алғандардың арасында жас спортшылар да болды. Олар Рыбакинаны айтулы жетістігімен құттықтап, әйгілі теннисшімен жүздесу мүмкіндігіне ие болды.
2026 жылғы маусым Елена Рыбакина үшін кәсіби мансабындағы ең табысты кезең болды. Қазақстандық спортшы жыл ішінде төрт турнирде жеңіске жетті. Оның екеуі – "Үлкен дулыға" санатындағы жарыстар.
Жыл басында Рыбакина Australian Open турнирінің чемпионы атанса, қыркүйекте мансабында алғаш рет US Open додасында топ жарды. Екі жарыстың да финалында ол әлемнің бұрынғы бірінші ракеткасы Арина Соболенконы жеңді.
Бұдан бөлек, қазақстандық теннисші Германияның Штутгарт және Қытайдың Нинбо қалаларында өткен WTA 500 санатындағы турнирлерде жеңімпаз атанды. Сондай-ақ Индиан-Уэллс пен Торонтодағы WTA 1000 жарыстарының финалына шықты. Маусым қорытындысы бойынша Рыбакина 54 жеңіске қол жеткізді.
2026 жылғы 14 қыркүйекте Елена Рыбакина алғаш рет Әйелдер теннис қауымдастығының (WTA) әлемдік рейтингінде бірінші орынға көтеріліп, маусым соңына дейін көшбасшылық орнын сақтап қалды.
Осылайша ол күнтізбелік жылды әлемнің бірінші ракеткасы ретінде аяқтаған Қазақстан тарихындағы алғашқы теннисші атанды. Сонымен қатар WTA тарихында мұндай жетістікке жеткен 17-ші спортшы болды.
Қазақстанда болған кезінде Елена Рыбакина жас теннисшілерге шеберлік сабағын өткізіп, тәжірибесімен бөліседі. Сондай-ақ отандық теннистің болашақ жұлдыздарымен кездеседі.