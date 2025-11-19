#Халық заңгері
Спорт

Елена Рыбакина алғаш рет Әлемдік теннис лигасында өнер көрсетеді

Елена Рыбакина, Үндістан, теннис, Әлемдік теннис лигасы 19.11.2025 19:22
Қазақстандық теннисші, әлемнің 5-ракеткасы Елена Рыбакина Бангалор қаласында (Үндістан) өтетін Әлемдік теннис лигасында (WTL) өнер көрсетеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

India Today сайтының мәліметінше, Әлемдік теннис лигасы (WTL) биыл Үндістанның Бангалор қаласында 17-20 желтоқсан аралығында өтеді.

Оған Уимблдон чемпионы Елена Рыбакинадан бөлек, ресейлік Даниил Медведев, аустралиялық Ник Кирьос, испаниялық Паула Бадоса, франциялықтар Гаэль Монфис пен Артюр Фис, Польша өкілі Магда Линетт, украиналық Марта Костюк және үндістандықтар Рохан Бопанна мен Сумит Нагал қатысады.

Елена Рыбакина осы турнирдің екі дүркін чемпионы екенін айта кетелік. 2002 жылы ол Қаршыға командасының намысын қорғады, ал өткен жылы Қыран командасы сапында ешкімді өзіне шақ келтірмеді.

8 қарашада Рыбакина Арина Соболенконы жеңіп, өз мансабында алғаш рет жылдың Қорытынды турнирінде жеңіске жетті.

Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
