Африкада Бундибугё вирусын жұқтырғандар саны 9 мыңнан асты
Еуропалық аурулардың алдын алу және бақылау орталығының мәліметінше, бір тәулікте вирусты жұқтырудың 65 жаңа жағдайы анықталып, 37 адам қайтыс болған. Қазіргі уақытта 924 науқас ауруханаларда оқшауланған. Ал 2486 адам сауығып шыққан.
Ең күрделі жағдай Итури провинциясында сақталып отыр. Мұнда инфекция жұқтырудың 6806 жағдайы тіркеліп, 3148 адам қайтыс болған. Солтүстік Киву провинциясында 1991 жағдай анықталып, 1133 адам көз жұмған.
Жалпы, індет елдің жеті провинциясындағы 65 медициналық аймаққа таралған. БАҚ мәліметінше, Солтүстік Убанги провинциясында тағы екі жағдай расталған. Осылайша, індет таралған провинциялар саны сегізге жетуі мүмкін.
Қазан айының басында Кения билігі елде Бундибугё вирусын сырттан жұқтырып келген алғашқы жағдай тіркелгенін хабарлады. Бұған дейін Конго Демократиялық Республикасында тұрған науқас Уганда арқылы Кенияға келген. Кейін ол қайтыс болды.
14 қазанда алғашқы науқастың карантинде болған жақын туысынан вирусты жұқтырудың екінші жағдайы расталды. Науқастармен байланыста болған 128 адамның 113-інің орналасқан жері анықталды.
Угандада 2026 жылғы мамыр мен маусым айларында вирусты жұқтырудың 20 жағдайы тіркелген. 25 тамызда Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы жаңа расталған жағдайлар 42 күн бойы тіркелмегеннен кейін індеттің аяқталғанын жариялады.
Еуропалық аурулардың алдын алу және бақылау орталығы (ECDC) вирустың Еуропалық одақ пен Еуропалық экономикалық аймақ елдеріне сырттан әкеліну қаупін өте төмен деп бағалап отыр. Дегенмен мамандар жекелеген жағдайлардың тіркелу мүмкіндігін жоққа шығармайды.
Бағалау кезінде Конго Демократиялық Республикасының індеттен ең көп зардап шеккен өңірлеріндегі инфекцияның таралу деңгейі және халықаралық сапарлардың қарқындылығы ескерілген.