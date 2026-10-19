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Қаржы

19 қазандағы сауда қорытындысы: доллар бағамы қалай өзгерді

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, евро, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.10.2026 15:54 Фото: Zakon.kz
Қазақстан қор биржасында (KASE) 2026 жылғы 19 қазанда сағат 15:30-да шетел валюталары бойынша күндізгі сауда-саттық аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа сараланған бағамы 0,08 теңгеге өсіп, 452,59 теңгені құрады.

Ресей рублінің бағамы 0,05 теңгеге көтеріліп, 5,45 теңге болды.

Қытайдағы мереке күніне байланысты юань бойынша сауда-саттық жүргізілген жоқ.

Ақша айырбастау пункттерінде валюталарды сатып алу және сату бағамдары мынадай:

  • - доллар – 451,4–453 теңге;
  • - еуро – 505,5–509,8 теңге;
  • - рубль – 5,24–5,35 теңге.

19 қазанда әлемдік биржаларда мұнай бағасы төмендеп жатыр.

Лондонның ICE биржасында Brent маркалы мұнайдың бір баррелі 2,06 долларға арзандап, 107,8 доллар болды.

Нью-Йорктің NYMEX биржасында Light маркалы мұнайдың бағасы 1,6 долларға төмендеп, барреліне 99,81 долларды құрады.

Таңертең Ұлттық банк белгілеген ресми бағам бойынша доллар 452,12 теңге, еуро 508,95 теңге, рубль 5,41 теңге болды.

19 қазанның бірінші жартысында Қазақстандағы ақша айырбастау пункттерінде шетел валюталары қандай бағаммен сатып алынып, сатылғанын мына жерден оқуға болады.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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