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Әлем

Каспий теңізінен бір балықшының денесі табылды

Каспийское море, Каспий, набережная Каспийского моря , сурет - Zakon.kz жаңалық 21.10.2026 12:56 Фото: primeminister.kz
20 қазанда Дағыстанда Каспий теңізінің Сулак өзені сағасынан оңтүстік-шығысқа қарай қайық аударылып, екі адам суға құлап кеткен, деп хабарлайды Zakon.kz.

Gazeta.ru басылымының жазуынша, жоғалған адамдарды іздеуге ТЖМ-нің 28 қызметкері мен 12 арнайы техника жұмылдырылған.

Іздеу жұмыстары барысында Каспий теңізінен ер адамның денесі табылды. Оның бойынан тіршілік белгілері байқалмаған. Қазіргі уақытта марқұмның жеке басы анықталып жатыр.

Ресей ТЖМ-нің Дағыстан Республикасы бойынша бас басқармасы "Макс" мессенджерінде жоғалған адамдардың балықшылар болғанын нақтылады. Екінші адамды іздеу жұмыстары жалғасып жатыр.

Оқиғаның себептері әзірге жарияланған жоқ.

Бұған дейін Ақтауда Каспий теңізінің түбінен топырақ көтеріліп жатқаны хабарланып, оның себебі түсіндірілген болатын.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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