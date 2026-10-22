#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+11°
$
448.61
503.83
5.48
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+11°
$
448.61
503.83
5.48
Әлем

Германияда ер адам күміс монеталардан тұратын ірі көмбе тапты

Германияда ер адам күміс монеталардан тұратын ірі көмбе тапты, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.10.2026 12:04 Сурет: pexels
Әуесқой қазына іздеуші археологтарға Германия аумағынан Рим императоры Адриан билік еткен кезеңге тиесілі ең ірі көмбені табуға көмектесті, деп хабарлайды Zakon.kz.

The Daily Galaxy басылымының мәліметінше, Оливер Ридл кезекті қазына іздеу кезінде 15 күміс монета тапқан. Алайда металл іздегіш сигнал беруді тоқтатпаған. Осыдан кейін ер адам археологтарға хабарласып, жағдайды баяндаған.

"Бұл жерде бұдан да үлкен бір нәрсе жасырылғаны маған анық болды", – деді Оливер Ридл.

Оқиға орнына Рейнланд аймағындағы археологиялық ескерткіштерді қорғау басқармасының қызметкерлері келген. Мамандар көмбені бүлдірмей, толықтай қазып алған.

Кейін оның құрамында 934 римдік денарий болғаны анықталды. Монеталармен бірге топырақтан қыш құмыраның сынықтары мен сабан іздері табылған. Археологтардың айтуынша, монеталар бастапқыда ішіне сабан төселген құмыраға салынып, жерге көмілген.

Көмбе ұзақ уақыт аралығын қамтиды. Монеталардың басым бөлігі біздің заманымыздың 69–96 жылдарына жатады. Ал ең соңғысы Рим императоры Адриан билік еткен кезеңде, біздің заманымыздың 124 немесе 125 жылында соғылған.

Мамандар бұл олжаны Германиядағы осындай көмбелердің ішіндегі ең ірісі деп бағалап отыр. Қазіргі уақытта салмағы шамамен 3,1 келі болатын монеталар коллекциясы Бонн қаласындағы музейде көрмеге қойылған.

Ал Чехияның солтүстік-шығысында геологтар қоры 11 тоннаға бағаланған ірі алтын кен орнын анықтаған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
Оқи отырыңыз
Алматы облысында құдыққа құлаған ер адам құтқарылды
12:35, Бүгін
Алматы облысында құдыққа құлаған ер адам құтқарылды
Шахта, шахты, шахтеры, горнодобывающая промышленность, добыча полезных ископаемых, горная порода, рудник
09:32, 21 мамыр 2026
Бестөбе шахтасының опырылуы: алтынды заңсыз іздеген екі ер адам көз жұмды
Бизнес-центры в Алматы, БЦ, новостройки в Алматы, высотные дома, жилые дома Алматы, жилой дом, многоквартирные дома, многоквартирный дом, жилье, квартира, новостройка, новостройки, новостройки в Алматы, ЖК в Алматы, весна в Алматы, лето в Алматы
13:42, 21 тамыз 2025
Алматыда 24 тамызда ірі магистральда қозғалыс шектеледі
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Казахстанцы завоевали &quot;бронзу&quot; на Азиатских Пара играх в настольном теннисе
13:54, Бүгін
Казахстанцы завоевали "бронзу" на Азиатских Пара играх в настольном теннисе
Павел Седько в матче КПЛ стоит на поле
13:40, Бүгін
Нападающий "Каспия" Павел Седько может перебраться в один из клубов Астаны
Все билеты на матч &quot;Ордабасы&quot; - &quot;Женис&quot; распроданы
13:20, Бүгін
Все билеты на матч "Ордабасы" - "Женис" распроданы
Владимир Слишкович на игре &quot;Жениса&quot; в очках
13:01, Бүгін
Официально: Владимир Слишкович ушёл с поста главного тренера "Жениса"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: