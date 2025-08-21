#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Қоғам

Алматыда 24 тамызда ірі магистральда қозғалыс шектеледі

Бизнес-центры в Алматы, БЦ, новостройки в Алматы, высотные дома, жилые дома Алматы, жилой дом, многоквартирные дома, многоквартирный дом, жилье, квартира, новостройка, новостройки, новостройки в Алматы, ЖК в Алматы, весна в Алматы, лето в Алматы, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.08.2025 13:42 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
24 тамызда Алматы әлемдік әуесқой велоспорттың астанасына айналады. Осы күні қалада әуесқой велоспорт күнтізбесіндегі ең беделді жарыстардың бірі – Gran Fondo World Championship әлем чемпионаты өтеді. Осыған байланысты жол қозғалысына шектеулер енгізіледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алматы қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі хабарлағандай, алдағы жексенбіде сағат 04:30-дан 09:30-ға дейін Әл-Фараби даңғылында Достық даңғылынан Дулати көшесіне дейінгі аралықта қозғалыс шектеледі.

Сурет: Алматы қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі

Алматылықтар мен қала қонақтарына мынадай балама бағыттар ұсынылды:

  • Достық даңғылы;
  • Назарбаев даңғылы;
  • Сейфуллин даңғылы;
  • Жароков көшесі;
  • Розыбакиев көшесі;
  • Дулати көшесі (Әл-Фараби даңғылына дейін);
  • Мұстафин көшесі.

Сурет: Алматы қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі

"Алматылықтар мен қала қонақтарын қозғалысты ұйымдастырудағы уақытша өзгерістерді ескеріп, сапарларын алдын ала жоспарлауға шақырамыз", – деп мәлімдеді мегаполис билігі.

Алматыға түрлі елдерден 500-ден астам спортшы жиналады деп күтілуде. Жарыс алты жас санатында өтеді, ал "Абсолют" санатындағы жеңімпаз Gran Fondo World Tour нұсқасы бойынша әлем чемпионы атағын иеленеді.

Бұған дейін Ақтаудың бас жоспары өзгергендігін хабарлаған болатынбыз.

Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
