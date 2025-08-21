Алматыда 24 тамызда ірі магистральда қозғалыс шектеледі
24 тамызда Алматы әлемдік әуесқой велоспорттың астанасына айналады. Осы күні қалада әуесқой велоспорт күнтізбесіндегі ең беделді жарыстардың бірі – Gran Fondo World Championship әлем чемпионаты өтеді. Осыған байланысты жол қозғалысына шектеулер енгізіледі, деп хабарлайды Zakon.kz.
Алматы қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі хабарлағандай, алдағы жексенбіде сағат 04:30-дан 09:30-ға дейін Әл-Фараби даңғылында Достық даңғылынан Дулати көшесіне дейінгі аралықта қозғалыс шектеледі.
Алматылықтар мен қала қонақтарына мынадай балама бағыттар ұсынылды:
- Достық даңғылы;
- Назарбаев даңғылы;
- Сейфуллин даңғылы;
- Жароков көшесі;
- Розыбакиев көшесі;
- Дулати көшесі (Әл-Фараби даңғылына дейін);
- Мұстафин көшесі.
"Алматылықтар мен қала қонақтарын қозғалысты ұйымдастырудағы уақытша өзгерістерді ескеріп, сапарларын алдын ала жоспарлауға шақырамыз", – деп мәлімдеді мегаполис билігі.
Алматыға түрлі елдерден 500-ден астам спортшы жиналады деп күтілуде. Жарыс алты жас санатында өтеді, ал "Абсолют" санатындағы жеңімпаз Gran Fondo World Tour нұсқасы бойынша әлем чемпионы атағын иеленеді.
