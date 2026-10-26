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Әлем

Мбаппенің дублі "Реалға" "Барселонаны" жеңуге көмектесті: маусымдағы алғашқы "Эль-Класико" қалай өтті

Мбаппенің дублі &quot;Реалға&quot; &quot;Барселонаны&quot; жеңуге көмектесті: маусымдағы алғашқы &quot;Эль-Класико&quot; қалай өтті?, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.10.2026 11:40 Сурет: Instagram/ReaLmadrid
Испания чемпионатының 10-туры аясында маусымдағы алғашқы "Эль-Класико" өтті. Мадридтік "Реал" сырт алаңда "Барселонаны" 2:1 есебімен жеңді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Әлемдік футболдың екі алпауыты арасындағы тартысты кездесудің басты қаһарманы "Реал" шабуылшысы Килиан Мбаппе болды.

Франциялық футболшы бірінші таймның соңына қарай есеп ашты. Үзілістен кейін "Барселона" ойыншысы Рафинья есепті теңестірді. Алайда негізгі уақыттың аяқталуына үш минут қалғанда Мбаппе екінші голын соғып, дубль авторы атанды. Осылайша, ол командасына маңызды жеңіс сыйлады.

Бұл каталондық клубтың Ла Лиганың жаңа маусымындағы алғашқы жеңілісі болды. Бұған дейін "Барселона" қатарынан тоғыз кездесуде жеңіске жеткен еді.

Сонымен қатар Мбаппе осы матчта "Реал" сапында соққан голдарының санын 100-ге жеткізді.

Ал мадридтік клубтың бас бапкері Жозе Моуринью үшін бұл бапкерлік мансабындағы 18-ші "Эль-Класико" болды.

"Төреші тамаша жұмыс істеді, Лунин керемет ойнады. Вальверде жарақатына қарамастан, 40 минуттан астам уақыт алаңда жүрді. Ол ойыннан шығудан бас тартып, ауырсынуға төзді және команда үшін барын салды. "Реал" Ла Лига чемпионы атану үшін ойнайды. Біздің ұстанымымыз осындай болуы тиіс. Енді осы қарқынды сақтап, бүгінгі жеңістен кейін босаңсып кетпеуіміз керек", – деді Жозе Моуринью.

Португалиялық маман украиналық қақпашы Андрей Луниннің ойынына да жоғары баға берді. Ол матч басталар алдында ғана "Реалдың" негізгі қақпашысы Тибо Куртуаны алмастырып, осы маусымда алғаш рет алаңға шыққан болатын. 34 жастағы бельгиялық футболшы тұмауға шалдығуына байланысты кездесуге қатыса алмады.

Өз кезегінде "Барселонаның" бас бапкері Ханси Флик те ойын қорытындысына қатысты пікір білдірді.

"Әрине, көңіліміз толмайды, бұл жеңіліс бізді қынжылтты. Ойын барысында тың күш жетіспеді. Дегенмен жеңіліс – футболдың бір бөлігі. Біз жіберген қателіктерімізді талдап, ойынымызды жақсартуымыз керек. Мұны міндетті түрде жасаймыз. Бүгін допсыз өте сауатты ойнайтын мықты қарсыласқа тап болдық. Бұл нәтиже команда ішінде қандай да бір күмән туғызады деп ойламаймын. Ойыншылардың тың әрі сергек болғанын қалаймын. Олар дұрыс тамақтануға, ұйқы режиміне және күш-қуатын қалпына келтіруге ерекше мән беруі тиіс", – деді Ханси Флик.

Жеңіліске қарамастан, "Барселона" 27 ұпаймен Испания чемпионатының турнирлік кестесінде көшбасшылық орнын сақтап қалды. Екінші орында 25 ұпай жинаған "Атлетико" тұрса, 24 ұпайы бар "Реал" үшінші сатыға жайғасты.

Айта кетейік, осы жеңістен кейін мадридтік клуб ресми "Эль-Класико" кездесулеріндегі жеңістер саны бойынша "Барселонадан" алға шықты. Қазір "Реалдың" еншісінде 107 жеңіс болса, каталондық клуб бұл қарсыласын 106 рет жеңген.

Бұған дейін "Бавария" футбол клубының басшылығы бірнеше күн бұрын қосалқы құрамның жаттығуы кезінде есінен танып қалған бапкер Венсан Компанидің денсаулығы жақсарғанын хабарлаған болатын.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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