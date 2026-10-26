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Әлем

Таяу Шығыстағы шиеленіс: Арабтар мұнайын Сингапурдың жер асты қоймасында сақтайтын болды

Мұнай, Таяу Шығыс, шиеленіс, Сауд Арабиясы, Сингапур, қойма, сақтау, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.10.2026 22:55 Сурет: Zakon.kz
Сауд Арабиясы мен Сингапур 2027 жылдың ортасынан бастап Сингапурдың жер асты қоймаларында араб мұнайын сақтау бойынша келісімге отырды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл шешім Таяу Шығыстағы тасымал кезінде мәселелер туындауы ықтимал жағдайда Оңтүстік-Шығыс Азияны тұрақты шикізатпен қамтамасыз етуге бағытталған.

"Сингапурдың Энергетика, сауда және өнеркәсіп министрлігі мен Сауд Арабиясы корольдігінің Энергетика министрлігі бүгін Сингапурда мұнай қоймасын құруға ниетті екендіктерін айтып, бірлесіп мәлімдеме жасады... Сауд мұнайы Джуронг жер асты резервуарларында сақталады. Сақтау операциялары 2027 жылдың екінші жартысында басталады деп күтілуде", делінген Сингапурдың Энергетика министрлігінің хабарламасында.

Айта кетсек, Jurong Rock Caverns жер асты резервуарының сыйымдылығы 9 млн баррелді құрайды, ал бұл дегеніміз елдің алты күндік тұтынысының көлемін қамтиды немесе 541 млн баррель болатын жылдық көлемнің 1,7%-ы.

28 ақпанда басталған АҚШ пен Израильдің Иранға қарсы қақтығысының салдары әлемдік энергетикалық нарықта қатты сезілуде. Компаниялар Ормұз бен Баб-эль-Мандеб бұғазы арқылы коммерциялық кеме қатынасында туындаған мәселелерге бейімделуге мәжбүр.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
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