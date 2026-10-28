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Әлем

Испанияда жолаушылар мінген екі пойыз соқтығысып, ондаған адам қаза тапты

Испанияда жолаушылар мінген екі пойыз соқтығысып, ондаған адам қаза тапты, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.10.2026 19:00 Сурет: pixabay
Испанияның Толедо провинциясында екі жолаушылар пойызы соқтығысты. Кастилия – Ла-Манча билігінің мәліметінше, кемінде 64 адам қаза тауып, 100-ден астамы жарақат алған. Олардың көпшілігінің жағдайы ауыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

El Diario басылымының жазуынша, апатқа AVE және Iryo пойыздары қатысқан. Екі пойызда 500-ден астам жолаушы болған.

Тергеудің алдын ала нұсқасы бойынша, апатқа адам қателігі себеп болуы мүмкін. Болжамға сәйкес, Мадридтегі Аточа вокзалындағы қозғалысты басқару орталығының қызметкері бағдаршамның қызыл сигналына және жолдағы кедергіге қарамастан, Renfe пойызының машинисіне қозғалысты жалғастыруға рұқсат берген. Кейін бұл пойыз тоқтап тұрған Iryo құрамымен соқтығысқан. Қазір апаттың мән-жайы анықталып жатыр.

Оқиғадан кейін Мадрид пен Андалусия арасындағы жоғары жылдамдықты пойыздардың қозғалысы белгісіз мерзімге тоқтатылды. Төтенше жағдайлар қызметі зардап шеккендерге көмек көрсетіп жатыр. Испанияның басқа аймақтарының билігі де қолдау көрсетуге дайын екенін мәлімдеді. Теміржол операторы Adif Мадрид, Кордова және Севилья қалаларында жолаушылар мен олардың туыстарына арналған көмек көрсету пункттерін ашты.

Толедода да зардап шеккендерге, олардың отбасыларына және апат салдарын жоюға қатысып жатқан мамандарға көмек көрсету орталығы құрылды. Сот және құқық қорғау органдары қаза тапқандардың жеке басын анықтау және қажетті сараптамаларды жүргізу жұмыстарын үйлестіріп жатыр.

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Айдос Қали
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