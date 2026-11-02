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Әлем

Еуропа елдерінің бірінде ауқатты азаматтарға қосымша салық салу ұсынылды

Евро, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.11.2026 10:06 Фото: Zakon.kz
Италия үкіметі 2027-2029 жылдарға арналған бюджет жобасын парламентке ұсынды. Құжатта салық резиденттігін өзгертетін ауқатты азаматтарға 26% мөлшерінде салық енгізу қарастырылған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Oxu.Az басылымының жазуынша, салық мөлшерлемесі Италияда тұрған кезеңде жинақталған капитал өсімі мен өзге де қаржылық кірістерге қолданылады.

Бұл шара қаржылық активтерінің құны 800 мың еуродан (406 млн 104 мың теңге) асатын жеке тұлғаларға, серіктестіктер мен коммерциялық емес ұйымдарға қатысты болады. Сонымен қатар олар соңғы 10 жылдың кемінде алты жылында Италияның салық резиденті болуы тиіс.

Бұл бастама актив иелерінің оларды сатпай тұрып салық резиденттігін өзгерту арқылы Италияда тапқан табыстарына салық төлеуден жалтаруына жол бермеу мақсатында ұсынылып отыр.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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