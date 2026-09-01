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Құқық

2027 жылы АЕК, ең төменгі жалақы және зейнетақы мөлшері қандай болады

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.09.2026 10:25 Фото: Zakon.kz
Қаржы министрлігі "2027-2029 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы" заң жобасын әзірледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Құжатқа сәйкес, 2027 жылдың 1 қаңтарынан бастап мынадай мөлшерлерді белгілеу ұсынылып отыр:

  • ең төменгі жалақы – 85 000 теңге (өзгеріссіз қалады);
  • айлық есептік көрсеткіш (АЕК) – 4 693 теңге (2026 жылы – 4 325 теңге);
  • мемлекеттік базалық зейнетақы төлемінің ең төменгі мөлшері – 38 622 теңге (2026 жылы – 35 596 теңге);
  • зейнетақының ең төменгі мөлшері – 74 919 теңге (2026 жылы – 69 049 теңге);
  • базалық әлеуметтік төлемдердің мөлшерін есептеу үшін ең төменгі күнкөріс деңгейі – 55 173 теңге (2026 жылы – 50 851 теңге).

Заң жобасында жасына байланысты зейнетақы төлемдері мен еңбек сіңірген жылдары үшін берілетін зейнетақы төлемдерінің мөлшерін 2027 жылғы 1 қаңтардан бастап 8,5%-ға арттыру ескерілген.

Сонымен қатар 2027 жылғы 1 қаңтардан бастап мемлекет тарапынан міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударылатын жарнаны ұлғайту ұсынылып отыр. Оның мөлшері жарнаны есептеу объектісінің 2,2%-ын құрайды. Қазіргі таңда бұл көрсеткіш 2% болып отыр.

Заң жобасы қоғамдық талқылау үшін "Ашық НҚА" порталында 5 қыркүйекке дейін тұрады.

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Гүлай Ашекова
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