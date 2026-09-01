2027 жылы АЕК, ең төменгі жалақы және зейнетақы мөлшері қандай болады
Фото: Zakon.kz
Қаржы министрлігі "2027-2029 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы" заң жобасын әзірледі, деп хабарлайды Zakon.kz.
Құжатқа сәйкес, 2027 жылдың 1 қаңтарынан бастап мынадай мөлшерлерді белгілеу ұсынылып отыр:
- ең төменгі жалақы – 85 000 теңге (өзгеріссіз қалады);
- айлық есептік көрсеткіш (АЕК) – 4 693 теңге (2026 жылы – 4 325 теңге);
- мемлекеттік базалық зейнетақы төлемінің ең төменгі мөлшері – 38 622 теңге (2026 жылы – 35 596 теңге);
- зейнетақының ең төменгі мөлшері – 74 919 теңге (2026 жылы – 69 049 теңге);
- базалық әлеуметтік төлемдердің мөлшерін есептеу үшін ең төменгі күнкөріс деңгейі – 55 173 теңге (2026 жылы – 50 851 теңге).
Заң жобасында жасына байланысты зейнетақы төлемдері мен еңбек сіңірген жылдары үшін берілетін зейнетақы төлемдерінің мөлшерін 2027 жылғы 1 қаңтардан бастап 8,5%-ға арттыру ескерілген.
Сонымен қатар 2027 жылғы 1 қаңтардан бастап мемлекет тарапынан міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударылатын жарнаны ұлғайту ұсынылып отыр. Оның мөлшері жарнаны есептеу объектісінің 2,2%-ын құрайды. Қазіргі таңда бұл көрсеткіш 2% болып отыр.
Заң жобасы қоғамдық талқылау үшін "Ашық НҚА" порталында 5 қыркүйекке дейін тұрады.
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