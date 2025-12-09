2026 жылы АЕК, ең төменгі жалақы және зейнетақы қандай болады
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев 2025 жылғы 8 желтоқсанда "2026–2028 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы" заңға қол қойды. Құжатқа сәйкес, 2026 жылға арналған негізгі әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштердің мөлшері бекітілді, деп хабарлайды Zakon.kz.
2026 жылдың 1 қаңтарынан бастап:
- ең төменгі жалақы – 85 000 теңге (өзгеріссіз);
- айлық есептік көрсеткіш (АЕК) – 4 325 теңге (2025 жылы – 3 932 теңге);
- мемлекеттік базалық зейнетақының ең төменгі мөлшері – 35 596 теңге (2025 жылы – 32 360 теңге);
- ең төменгі зейнетақы – 69 049 теңге (2025 жылы – 62 771 теңге);
- ең төменгі күнкөріс деңгейі – 50 851 теңге (2025 жылы – 46 228 теңге).
Заңда жасына байланысты және еңбек өтілі үшін төленетін зейнетақы мөлшерлері 10% көбейетіні көрсетілген.
Сондай-ақ, мемлекет төлейтін МӘМС жарнасы — есептеу базасының 2% мөлшерінде белгіленді.
Заң 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді.
Бұған дейін президенттің 2026–2028 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы заңға қол қойғаны хабарланған еді.
