#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+9°
$
451.87
507.31
5.53
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+9°
$
451.87
507.31
5.53
Әлем

Қырғызстанда Гиннестің рекордтар кітабына енуі мүмкін 732 метрлік әйнек көпір салынады

Қырғызстанда Гиннестің рекордтар кітабына енуі мүмкін 732 метрлік әйнек көпір салынады, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.11.2026 14:27 Сурет: pexels
Қырғызстандағы "Ала-Арча" ұлттық табиғи паркінде әлемдегі ең ұзын аспалы әйнек көпір салу жоспарланып отыр. Жобада көпірдің ұзындығы 732 метр болады деп көзделген, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қырғызстан президенті іс басқармасының басшысы Қаныбек Тұманбаев пен еуропалық компания өкілдері кездесу барысында құрылыс жүргізілетін болжамды аумақты қарап, жобаның егжей-тегжейін талқылады.

Сондай-ақ алып құрылыстың жобалық эскизі де көрсетілді.

Қырғызстанда Гиннестің рекордтар кітабына енуі мүмкін 732 метрлік әйнек көпір салынады, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.11.2026 14:27

Сурет: Instagram/ud.gov.kg

Құрылыс жұмыстарын 2026 жылғы қарашада бастап, 2027 жылдың соңына дейін аяқтау жоспарланған.

"Көпір ашылғаннан кейін әлемдегі ең ұзын аспалы әйнек көпір атануы мүмкін. Сондай-ақ нысанды Гиннестің рекордтар кітабына енгізу мүмкіндігі қарастырылып жатыр", – деп хабарлады Қырғызстан президенті іс басқармасы.

Бұдан бөлек, саябақта Тепши үстіртінен Теке-Тоо тауы мен сарқырамаға дейін экологиялық жаяу жүргіншілер бағыты ұйымдастырылады.

Қазіргі уақытта саябақ аумағында бес жұлдызды қонақүйдің құрылысы аяқталуға жақын.

"Ала-Арча" – Қырғызстандағы көрікті биік таулы шатқал әрі мемлекеттік табиғи парк. Ол Қырғыз жотасының солтүстік беткейінде, Бішкектен оңтүстікке қарай шамамен 30–40 шақырым жерде орналасқан. 1976 жылы құрылған парк ел табиғатының символдарының бірі саналады. Сондай-ақ ол астана маңындағы туристер, альпинистер мен жаяу саяхаттауды ұнататындар жиі баратын орын.

Айта кетейік, 30 қазанда Қазақстанда бірегей көпір пайдалануға берілді. Оның тау бедерінен биіктігі 45 метрге жетеді. Құрылым жеті аралықтан және 79 темірбетон арқалық орнатылған сегіз тіректен тұрады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
Оқи отырыңыз
Роналду Гиннестің рекордтар кітабына енді
17:15, 28 тамыз 2024
Роналду Гиннестің рекордтар кітабына енді
Көпір, Қытай, тау, ең биік
16:57, 28 қыркүйек 2025
Қытай тауларында әлемдегі ең биіктегі көпір ресми түрде ашылды
Қытайда әлемдегі ең ұзын керме көпір ашылды
10:48, 15 қыркүйек 2025
Қытайда әлемдегі ең ұзын керме көпір ашылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Михаил Шайдоров на этапе Гран-при во Франции
19:00, Бүгін
Михаил Шайдоров не смог пробиться в топ-3 после короткой программы на Гран-при Китая
Михаил Кравец на тренерском мостике Барыса в матче КХЛ
18:42, Бүгін
"Позволили им вернуться в игру": Кравец объяснил поражение "Барыса" во Владивостоке
Асем Орынбай на международном турнире по стендовой стрельбе
18:15, Бүгін
Асем Орынбай принесла Казахстану первую лицензию на Олимпиаду-2028
Тяжёлая атлетика
17:57, Бүгін
Чемпионат мира по тяжёлой атлетике: Артём Антропов не вошёл в тройку сильнейших
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: