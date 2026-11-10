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Әлем

Қытайда көпқабатты ғимарат өртеніп, 14 адам қаза тапты, ондаған адам зардап шекті

Пожар на складе, горящие склады, горящий склад, тушение склада, возгорание складских помещений, пожарный, пожарные, пожарная служба, пожарный кран, тушение пожара, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.11.2026 08:51 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Қытайдың Тайюань қаласындағы көпқабатты ғимаратта ірі өрт шықты. Салдарынан 14 адам қаза тауып, ондаған адам зардап шекті, деп хабарлайды Zakon.kz.

South China Morning Post басылымының мәліметінше, өрт 2026 жылғы 8 қараша күні кешке Haosheng International Apartment тұрғын үй кешенінде шыққан. Жергілікті биліктің хабарлауынша, өрт сөндірушілер жалынды шамамен екі сағатта ауыздықтаған. Араға тағы бір жарым сағат салып құтқару жұмыстары аяқталған.

Ғимаратта пәтерлерден бөлек, қонақүй мен балаларға арналған білім беру орталығы болған. Өрттен кейін сол кеште 38 адам ауруханаға жеткізілген. Сол кезде олардың бесеуі қайтыс болғаны белгілі болды. 9 қараша күні таңертең қаза тапқандар саны 14-ке жетті.

Жергілікті биліктің мәліметінше, зардап шеккендерге медициналық көмек көрсетіліп жатыр. Мамандар өрттің шығу себебін анықтап жатыр. Тергеу жалғасуда.

Түркияда да қайғылы оқиға болды. Измир провинциясындағы металлургия зауытында жарылыс болып, 10 адам қаза тапты. Тағы 15 жұмысшы жарақат алды. Олардың екеуінің жағдайы өте ауыр.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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