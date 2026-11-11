#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+3°
$
447.52
502.21
5.41
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+3°
$
447.52
502.21
5.41
Әлем

Үндістанда қабылан балаға шабуыл жасап, мерт қылды

Үндістанда ата-анасы егістікте жұмыс істеп жүрген кезде қабылан шабуылынан сегіз жастағы бала қаза тапты. Бұл – Гуджарат штатының Джунагадх ауданында соңғы 45 күнде жыртқыш аңның балаларға жасаған үшінші шабуылы, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 11.11.2026 12:24 Сурет: magnific
Үндістанда ата-анасы егістікте жұмыс істеп жүрген кезде қабылан шабуылынан сегіз жастағы бала қаза тапты. Бұл – Гуджарат штатының Джунагадх ауданында соңғы 45 күнде жыртқыш аңның балаларға жасаған үшінші шабуылы, деп хабарлайды Zakon.kz.

ETV Bharat телеарнасының сайтының мәліметінше, оқиға Джунагадх ауданында Дивали мерекесі кезінде болған. Жыртқыш Чхоту Кайлаш есімді балаға кешкі уақытта шабуыл жасап, мойын тұсынан ауыр жарақаттаған.

"Мадхья-Прадеш штатынан жұмыс іздеп келген баланың ата-анасы ұлын шұғыл түрде медициналық орталыққа жеткізген. Алайда дәрігерлер оның қайтыс болғанын анықтады. Сол түні отбасы баланың мәйітін жерлеу рәсімін өткізу үшін туған жеріне алып кеткен", – делінген хабарламада.

Жергілікті орман шаруашылығы департаменті қауіпті жыртқышты ұстау үшін арнайы операция бастаған. Ауданның бірнеше жеріне арнайы торлы қақпандар орнатылған.

Айта кетейік, соңғы уақытта аталған ауданда жабайы жануарлардың балаларға шабуылы жиілеген. Қыркүйек айының соңында қабылан тағы бір ауыл шаруашылығы жұмысшысының қызын өлтірген. Ал бірнеше күннен кейін тағы бір қыз бала жыртқыштың шабуылынан ауыр жарақат алғанымен, емделіп, аман қалған. Бұл – өңірде соңғы 45 күнде болған осындай үшінші оқиға.

Бұған дейін Үндістанда 60 жастағы шопан қолтырауынның шабуылынан қаза тапқан болатын. Зейнеткер жыртқышпен жарты сағат бойы арпалысып, аман қалуға тырысқан.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
Оқи отырыңыз
Әскери ұшақ, Таиланд, Камбоджа, қарулы шабуыл, 13 адам, опат болды
12:50, 26 шілде 2025
Таиланд Камбоджаға қарулы шабуыл жасап, 13 адам опат болды
Басына найзағай түскен әйел мерт болды
12:48, 27 тамыз 2026
Басына найзағай түскен әйел мерт болды
Кенияда арыстан жасөспірімге шабуыл жасап, қыздың денесін тістеген күйінде алып кеткен
13:47, 22 сәуір 2025
Кенияда арыстан жасөспірімге шабуыл жасап, қыздың денесін тістеген күйінде алып кеткен
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Зейнеп Оразхан
15:11, Бүгін
Казахстанку Оразхан лишили титула чемпионки мира по ММА и дисквалифицировали на три года
Елена Рыбакина пьет чай
14:50, Бүгін
Начало матчей Елены Рыбакиной на Australian Open могут изменить
&quot;Точно не уровня ТОП-10&quot;: Джон Иснер раскритиковал подачу Карлоса Алькараса
14:40, Бүгін
"Точно не уровня ТОП-10": Джон Иснер раскритиковал подачу Карлоса Алькараса
Форвард сборной Казахстана и &quot;Металлурга&quot; Никита Михайлис едет по льду
14:19, Бүгін
Форвард сборной Казахстана и "Металлурга" Никита Михайлис пропустит около трёх недель
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: