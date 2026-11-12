Балалар алып питонмен қауіпті ойын ойнаған: ересектер оқиғаны видеоға түсірген
Need To Know басылымының жазуынша, ерекше видео Ява жанартаулық аралында түсірілген. Кадрлардан балалардың алып жыланның денесімен сырғанап, көңіл көтеріп жүргенін көруге болады. Ал айналасындағы ересектер еш қорқыныш танытпай, оқиғаны телефон камераларына түсірген.
Басылымның мәліметінше, видеода әлемдегі ең ұзын әрі салмағы жағынан үшінші орында тұрған торлы питон бейнеленген. Бұл жыландардың ұзындығы 6,5 метрге, ал салмағы шамамен 75 келіге дейін жетуі мүмкін.
😱 Kids turn a giant python into a playground slide In Indonesia, children turned an enormous snake into their own amusement park ride — sliding down its body, sitting on top of it, and running around it. All while adults calmly stood nearby, filming with their phones. Judging by the footage, it's a reticulated python — one of the largest and most dangerous snakes in the world. It's not venomous, but it can constrict and even swallow an adult human. The scariest part of this video isn't even the giant snake — it's that nobody around seems remotely concerned.— NEXTA (@nexta_tv) November 9, 2026
Мұндай бауырымен жорғалаушылар Индонезияда кездеседі және кейде адамдарға шабуыл жасайды. Алайда бұл жолы алып жылан өзін сабырлы ұстаған. Бұған дейін елде алып питондардың жергілікті тұрғындарға шабуыл жасап, қайғылы жағдайларға әкелген оқиғалары тіркелген. Бұл жолы ешкім зардап шеккен жоқ.
"Балалар алып питонды өздерінің ойын алаңына айналдырған", – деп жазды материал авторлары.
Жергілікті тұрғындар үрейленбестен, балалардың қауіпті жыртқышпен көшенің ортасында ойнауына кедергі келтірмеген.
Бұған дейін Үндістанның Гуджарат штатындағы ферма аумағынан төрт көзі бар, екі басты ерекше қасқыр жылан табылып, құтқарылғаны хабарланған еді.