#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+34°
$
462.3
538.07
5.41
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+34°
$
462.3
538.07
5.41
Оқиғалар

Маңғыстауда жасөспірімдер тобы қызды ұрып-соғып, оқиғаны видеоға түсірген

Маңғыстауда жасөспірімдер тобы қызды ұрып-соғып, оқиғаны видеоға түсірген, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.08.2026 15:50 Сурет: pexels
Маңғыстауда кәмелетке толмаған қыздың соққыға жығылған видеосы әлеуметтік желілерде тарады. Полиция оқиғаға қатысы бар жасөспірімдерді анықтады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Lada.kz мәліметінше, жанжалға қатысушылардың барлығы анықталып, ата-аналарымен бірге полиция бөліміне жеткізілген.

"Оқиғаның мән-жайы мұқият зерттеліп, қажетті материалдар мен түсініктемелер жиналды. Кәмелетке толмағандардың ата-аналары балаларды тәрбиелеу және оқыту міндеттерін тиісінше орындамағаны үшін жауапкершілікке тартылды", – деп хабарлады Маңғыстау облысының полиция департаменті.

Полицияның мәліметінше, іс материалдары қаралып, тиісті шара қабылдау үшін сотқа және кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі комиссияға жолданды. Жасөспірімдер профилактикалық есепке қойылды. Полиция олармен және отбасыларымен жұмыс жалғаса беретінін атап өтті.

Әлеуметтік желілерде тараған кадрлардан қыздың тізерлеп отырғаны, кейін бірнеше адамның оны ұра бастағаны көрінеді.

Сонымен қатар Петропавл тұрғындарын да жасөспірімге қатысты болған тағы бір қатыгездік оқиғасы алаңдатқан. Онда екі жігіт пен кәмелетке толмаған бала арасында жанжал туып, арты төбелеске ұласқан. Соның салдарынан екі адам пышақ жарақатын алған. Оқиға туралы ақпарат әлеуметтік желілерде тарады.

Ал 2026 жылғы 28 тамызда Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев өскелең ұрпақ үшін жайлы әрі қауіпсіз орта қалыптастыру қажет екенін айтты. Ол 16 жасқа толмаған балалардың әлеуметтік желілерде тіркелуіне тыйым салу бастамасын қолдады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Гүлай Ашекова
Оқи отырыңыз
Кулаки, драка, насилие, нападение, потасовка, избиение, перепалка, схватка, разборка, разборки, рукоприкладство, побои, конфликт, бой, борьба
11:14, 25 қыркүйек 2025
Атырауда қызды аяусыз ұрып-соғу сәті видеоға түсіп қалды
Жасөспірім қыз, ұрып-соғу, буллинг, Ақтау, банда құру
19:54, 07 қазан 2024
"Жасөспірім қыздарды ұрып-соғып, видеоға түсірген". Ақтауда банда құру фактісі анықталды
Полиция, Семей, қызды сабау, бір топ қыз, әлеуметтік желі, видео
19:08, 17 қаңтар 2025
Семейде құрбысын сабаған бір топ қыз өз әрекеттерін видеоға түсірген
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Казахстанский дзюдоист продолжает борьбу за титул чемпиона
15:52, Бүгін
Этап "Большого шлема" по дзюдо в Лозанне: Акылжан Жубатканов будет бороться за полуфинал
Казахстан хоть раз, но вошёл в ТОП-3 на турнире
15:33, Бүгін
Казахстан выиграл медаль на чемпионате мира по пляжной борьбе в Азербайджане
Шерзод Давлатов
15:21, Бүгін
Шерзод Давлатов выиграл три схватки подряд и вышел в четвертьфинал Grand Slam в Лозанне
Нурсултан Мендыбаев
15:10, Бүгін
Чемпион мира по ММА Нурсултан Мендыбаев дисквалифицирован на шесть лет из-за допинга
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: