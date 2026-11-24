Шенеунік ересектерге арналған фильмдерге түскені үшін қызметінен айырылды
SVT басылымының мәліметінше, Ларс Эрикссон 2018 жылдан бастап Ханс деген бүркеншік атпен порнофильмдерге түсіп, оларды өндіруге қатысқан. Оның 2025 және 2026 жылдары, яғни муниципалитет әкімшілігінің басшысы қызметін атқарып жүрген кезінде де екі фильмінің жарыққа шыққаны көпшілікті таңғалдырды. Соңғы фильмде шенеуніктің өзі де кадрға түскен.
Журналистік зерттеу жарияланғаннан кейін муниципалитет басшылығы онымен еңбек қатынастарын тоқтату туралы шешім қабылдады. Муниципалитет басшысы Роланд Боман бұл шешімді қауіпсіздік мәселелерімен түсіндірді. Оның айтуынша, мұндай жоғары лауазымды тұлға бопсалауға осал болмауы керек.
Ал Эрикссон соңғы рет 2022 жылы, муниципалитетке қызметке тағайындалмай тұрып жұмыс істегенін мәлімдеді. Сондай-ақ ол фильмдердің жарыққа шығу мерзіміне ықпал етпегенін және оларды жарнамалаған аккаунтты басқармағанын айтты.
Бір қызығы, шенеунікпен еңбек қатынастары мерзімінен бұрын тоқтатылғанына байланысты оған өтемақы төленеді. Оның келісімшарты 2028 жылғы ақпанда аяқталуы тиіс болған. Өтемақы жеті айлық жалақыны құрайды. Бұл – 594 104 швед кроны немесе шамамен 26,3 млн теңге.
Айта кетейік, бұған дейін Nvidia компаниясына Дженсен Хуанг қайта оралғаны хабарланған еді. Ол президент және директорлар кеңесінің мүшесі қызметтерін де қайта атқарады.