Қазақстанда 20 жылдық еңбек өтілі бар шенеунік бәс тіккені үшін қызметінен айырылды
Фото: unsplash
Жетісу облысы Көксу ауданының прокуратурасы мемлекеттік қызметшілердің құмар ойындарға қатысу деректерін анықтады. Екі лауазымды тұлға букмекерлік кеңсенің мобильді қосымшасы арқылы жүйелі түрде бәс тіккен, деп хабарлайды Zakon.kz.
Олардың ойын шоттарына салған қаражатының жалпы сомасы 7,7 млн теңгеден асқаны белгілі болды.
Прокуратураның мәліметінше, мұндай әрекеттер сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнама талаптарын бұзып, мемлекеттік қызметтің беделіне нұқсан келтіреді.
Прокурорлық қадағалау актісін қарау қорытындысы бойынша тәртіптік комиссия екі шенеунікті де атқарып отырған қызметінен босату туралы шешім қабылдады. Олардың бірі аудандық бөлімшені басқарған және мемлекеттік қызметтегі еңбек өтілі 20 жылдан асқан.
2026 жылғы 3 маусымда депутат Нұрлан Әуесбаев Қазақстандағы лудомандарға қатысты алаңдатарлық статистиканы жариялаған еді. Оның мәліметінше, елде құмар ойынға тәуелді адамдардың саны 700 мыңға жеткен.
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