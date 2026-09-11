#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+32°
$
450.79
524.13
5.31
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+32°
$
450.79
524.13
5.31
Қоғам

Қазақстанда 20 жылдық еңбек өтілі бар шенеунік бәс тіккені үшін қызметінен айырылды

Игорные заведения, игорное заведение, азартные игры, казино, карты, ставки, онлайн ставки, онлайн-ставки, лудомания, игромания, азартная зависимость, онлайн ставки, онлайн-ставки, ставка, тотализатор, букмекеры, букмекерская контора, букмекерская фирма, игорный оператор, ставки на спорт, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.09.2026 14:54 Фото: unsplash
Жетісу облысы Көксу ауданының прокуратурасы мемлекеттік қызметшілердің құмар ойындарға қатысу деректерін анықтады. Екі лауазымды тұлға букмекерлік кеңсенің мобильді қосымшасы арқылы жүйелі түрде бәс тіккен, деп хабарлайды Zakon.kz.

Олардың ойын шоттарына салған қаражатының жалпы сомасы 7,7 млн теңгеден асқаны белгілі болды.

Прокуратураның мәліметінше, мұндай әрекеттер сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнама талаптарын бұзып, мемлекеттік қызметтің беделіне нұқсан келтіреді.

Прокурорлық қадағалау актісін қарау қорытындысы бойынша тәртіптік комиссия екі шенеунікті де атқарып отырған қызметінен босату туралы шешім қабылдады. Олардың бірі аудандық бөлімшені басқарған және мемлекеттік қызметтегі еңбек өтілі 20 жылдан асқан.

2026 жылғы 3 маусымда депутат Нұрлан Әуесбаев Қазақстандағы лудомандарға қатысты алаңдатарлық статистиканы жариялаған еді. Оның мәліметінше, елде құмар ойынға тәуелді адамдардың саны 700 мыңға жеткен.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
Игорные заведения, игорное заведение, азартные игры, казино, карты, ставки, онлайн ставки, онлайн-ставки
09:27, 13 наурыз 2025
Маңғыстау облысында мемлекеттік қызметкер құмар ойын ойнағаны үшін қызметінен шеттетілді
1 млн-ға жуық қаражатты бәс тігіп ұтылған Орал әкімдігінің қызметкері жұмысынан айырылды
13:42, 12 шілде 2025
1 млн-ға жуық қаражатты бәс тігіп ұтылған Орал әкімдігінің қызметкері жұмысынан айырылды
Игорные заведения, игорное заведение, азартные игры, казино, карты, ставки, онлайн ставки, онлайн-ставки
14:33, 31 желтоқсан 2024
Алимент төлеуден жалтарғандар букмекерлік кеңселерде бәс тігіп жүр
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Пётр Ян
17:05, Бүгін
"Мне придётся доломать твой нос": Ян посоветовал Двалишвили оформить страховку
Важная информация для любителей конькобежного спорта
16:43, Бүгін
Национальная сборная Казахстана по конькобежному спорту узнала календарь на новый сезон
Елена Рыбакина рассказала о настрое перед финалом против Арины Соболенко на US Open-2026
16:33, Бүгін
Елена Рыбакина рассказала о настрое перед финалом против Арины Соболенко на US Open-2026
Раджабали Шайдуллаев
16:15, Бүгін
Кыргызский чемпион RIZIN Шайдуллаев подписал контракт с промоушеном Джейка Пола
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: