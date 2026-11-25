АҚШ-та бөгдеғаламшарлықтардың адамдар арасында өмір сүріп жатқаны туралы мәлімдеме жасалды
Oxu.Az басылымының жазуынша, Мошир 12 жыл бойы зерттеу жүргізгеннен кейін НЛО-мен кездесулер туралы мәлімдемелердің бөгдеғаламшарлықтардың өз артықшылығын көрсету мақсатында ұйымдастырған қойылымдары деген қорытындыға келген.
Ол 2024 жылы болған оқиғаны мысалға келтірді. Сол кезде АҚШ Әскери-теңіз күштерінің ұшқыштары оқу-жаттығу өткізіп жатып, белгісіз бірнеше нысанды байқаған. Олардың бірі 24 мың метрден астам биіктіктен теңіз деңгейіне бір секундқа жетпейтін уақытта төмендеген.
Ұшқыштардың бірі жойғыш ұшақтың маневрлеріне жауап берген, капсула пішінді ақ түсті нысанды көргенін айтқан. Кейін ол нысан көзден тез ғайып болған.
Моширдің сөзінше, мұндай оқиғалардың мақсаты – бөгдеғаламшарлықтардың өз түрін қайта қоныстандыру жоспарын жүзеге асыруы болуы мүмкін.
Сонымен қатар АҚШ үкіметі Жерде бөгдеғаламшарлық тіршіліктің бар екенін дәлелдейтін ешқандай заттай айғақ табылмағанын мәлімдеген.
Пентагонның бұрынғы мердігерінің зерттеуінде бөгдеғаламшарлықтар Жерге әлдеқашан келіп, планета тұрғындарының арасында еш кедергісіз өмір сүріп жатқаны да айтылған. Сондай-ақ олардың базалары мұхит түбінде жасырылған болуы мүмкін деген болжам бар.
Еске салайық, бұған дейін АҚШ президенті Дональд Трамп Nvidia компаниясының басшысы Дженсен Хуанг бейнеленген жасанды интеллект көмегімен жасалған суретімен бөліскен болатын.