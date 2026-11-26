Лотереядан миллион доллар ұтқан мигрантты полиция қолға түсірді
The Boston басылымының мәліметінше, Ариэль Антонио Веласкес-Моралес 2013 жылдың мамырында АҚШ аумағына заңсыз кірген. 2014 жылдың сәуірінде иммиграциялық сот оны елден шығару туралы шешім қабылдағанымен, ер адам жасырынып үлгерген.
Ал 2026 жылғы 18 қарашада заңсыз мигрант дүкеннен сатып алған лотерея билеті арқылы 1 миллион доллар ұтып алған. Ол жеңіске жету үшін алғашқы билеттегі 11 сөзді дұрыс құрастыруы керек болған.
21 қарашада лотерея ұйымдастырушыларының әлеуметтік желідегі парақшасында оның қомақты ұтыс туралы чекті ұстап түскен суреті жарияланды. Ал 24 қарашада ер адамды иммиграциялық полиция қызметкерлері ұстады.
Ариэль Веласкес-Моралес ұтысты бірден алуды таңдаған. Осылайша салықтар ұсталмай тұрып, оған толық 1 миллион доллардың орнына 650 мың доллар (296,8 миллион теңге) берілген. Қазір бұл ақшаның тағдыры туралы ресми ақпарат жоқ.
On Nov. 24, ICE Boston arrested Ariel Antonio Velasquez-Morales, an illegal alien from El Salvador, during operations in East Boston, Mass. Velasquez-Morales entered the United States illegally on May 15, 2013. He was ordered removed by an immigration judge on April 24, 2014. https://t.co/YieIbY7afF— ICE Boston (@EROBoston) November 25, 2026
Айта кетейік, Массачусетс штатындағы лотерея ережелері бойынша кәмелетке толған кез келген адам азаматтығы мен иммиграциялық мәртебесіне қарамастан билет сатып алып, ұтысын ала алады.
Бір қызығы, билік өкілдері ер адамның ұсталғанын хабарлап қана қоймай, лотерея ұйымдастырушылары бұған дейін жариялаған ұтыс чегімен түскен суретін де таратқан.