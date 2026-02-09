"Казфосфат" жаңа өндірістік деңгейге шықты
"Казфосфат" ЖШС - Қазақстанда фосфор құрамдас өнімдерді өндіретін алпауыт кәсіпорын. Бүгінде өндірісте 3 200-ге жуық адам жұмыс істейді. Компания қызметі - геологиялық барлау жұмыстарын жүргізу, фосфорит кенін өндіріп, өңдеуге, құрамында фосфор бар минералдық тыңайтқыштарды өндіруге және өткізуге бағытталған.
"Казфосфат" ЖШС - Қазақстанның химия және агроөнеркәсіптік саласында маңызды рөлге ие. Компания шаруаларды тұрақты түрде тыңайтқыштармен қамтамасыз етіп, импорттық тәуелділікті төмендетеді. Одан өзге кәсіпорын өз өнімін әлемнің 15 еліне экспорттайды.
Соңғы жылдары компания өнімнің негізгі түрлерін өндіру көлемі бойынша тұрақты оң серпінді көрсетіп келеді. Осылайша 2025 жылы бүкіл есепті кезеңдегі рекордтық көрсеткішке қол жеткізді. Бұл жылы аммофос шығару көлемі 750 мың тоннаға дейін ұлғайды. Көлем алдыңғы жылға қарағанда 58% -ға артып, соңғы жылдағы ең жоғары көрсеткішке айналды. Бұл өнім бойынша компания 2023 жылы 593 мың тонна, ал 2024 жылы 474 мың тонна өндірді. 2026 жылы да оң динамика сақталып отыр: қаңтарда компания тарихында аммофос өндірісінің көлемі рекордтық айлық көрсеткішке жетіп, 77 500 тоннаны құрады.
Сурет: "Казфосфат" ЖШС
Күкірт қышқылы мен трикальцийфосфат бойынша да тұрақты өсу байқалады. 2023 жылы күкірт қышқылын өндіру көлемі 166 мың тоннаны, трикальцийфосфат - 11 мың тоннаны құрады. 2024 жылы күкірт қышқылын шығару 275 мың тоннаға дейін, трикальцийфосфат - 17 мың тоннаға дейін артты. 2025 жылы кәсіпорын 346 мың тонна күкірт қышқылын мен 24 мың тонна трикальцийфосфат өнімін өндірді.
Сондай-ақ, 2025 жылдың қорытындысы бойынша соңғы 32 жылда фосфоритті ұн өндірісінің рекордтық көрсеткішіне, яғни 1,4 млн тоннаға қол жеткізілгенін атап өткен жөн.
Сурет: "Казфосфат" ЖШС
Көрсеткіштердің өсуі өндірістік және басқару процестерін жетілдіруге, технологиялық жақсартуларды енгізуге, сондай-ақ бүкіл ұжымның үйлесімді жұмысына негізделген. Сонымен қатар, өнім желісін кеңейту жұмыстары жүргізіліп жатыр. Таяуда сульфоаммофос өндірісін игеру жоспарланып отыр. Бұл компанияның ішкі және сыртқы нарықтағы ұстанымын нығайтады.
Сонымен қатар, компания сыртқы сын-қатерлерге тап болады: қолжетімділігі шектеулі және фосфор тыңайтқыштарын өндіру үшін негізгі шикізат болған күкірт пен күкірт қышқылының едәуір қымбаттауы. Бұл нарықтық жағдай өнімнің өзіндік құнына әсер етеді. Мұндай жағдай компанияға қосымша шараларды енгізуге әкеледі.
Сурет: "Казфосфат" ЖШС
Өндірістік базаны дамытуға және шығаруды әртараптандыруға бағдарланған инвестициялық жобаларға ерекше назар аударылады. Олардың қатарында - Тараз қаласында қуаты жылына 800 мың тонна күкірт қышқылын шығаратын жаңа зауыт және Жаңатас қаласында қуаты жылына 1 млн тонна моноаммонийфосфат (MAP 12:52) шығаратын зауыт құрылысы бар. Екі жоба да компанияның тұйық өндірістік цикл құру, өсіп келе жатқан сұранысты қанағаттандыру, сондай-ақ Компанияның бәсекеге қабілеттілігін және әлемдік нарықта отандық өнімнің экспорттық әлеуетін арттыру жөніндегі стратегиясын іске асыруда шешуші рөл атқарады.
Сурет: "Казфосфат" ЖШС