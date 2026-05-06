Баспасөз хабарлары

БҚО-да жел электр станциясының құрылысы басталады

06.05.2026 20:58 Сурет: БҚО әкімінің баспасөз қызметі
Батыс Қазақстан облысында алғаш рет жел электр станциясы салынады. Маңызды жоба Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың жаңартылатын энергия көздерінің үлесін арттыру жөніндегі тапсырмасына сәйкес жүзеге асырылады, деп хабарлайды Zakon.kz.

БҚО әкімі баспасөз қызметінің хабарлауынша, бүгін, 2026 жылы 6 мамырда қуаты 50 МВт болатын энергетикалық нысанның құрылыс алаңында уақыт капсуласын салу рәсімі өтті. Оған аймақ басшысы Нариман Төреғалиев, қытайлық инвестор қатысты. 

Жел электр станциясын салу үшін 140 гектар жер телімі берілген. Аукцион нәтижесінде маңызды жобаны қолға алған "GREEN ENERGY INDUSTRIAL COMPANY CENTRAL ASIA" ЖШС директоры Гао Венкеның айтуынша, инвестиция көлемі – 21 млрд теңге. Сегіз ай бұрын аумақта анемометр орнатылған. Метеорологиялық құрылғының көмегімен анықталған желдің жылдамдығы станцияның қалыпты жұмыс істеуіне мүмкіндік береді.

Жоба өңір экономикасының дамуына серпін беріп, инвестициялық тартымдылықты арттырады. Жаңа жұмыс орындары ашылады. Құрылыс осы айда басталып, келесі жылы толық аяқталады. Кепілдік мерзімі – 20 жыл. Бес адам тұрақты, 50 адам маусымдық жұмыспен қамтылады. 

Облыс әкімі Нариман Төреғалиев энергетикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету шаралары жүйелі жалғасатынын жеткізді. Жуырда Жәнібек ауданының Өнеге ауылында гибридті электр станциясының құрылысы басталады. Жоба нәтижесінде өңір импортқа тәуелділіктен арылады. Кейінгі 3 жылдың өзінде облысты энергиямен жабдықтауға 44 млрд теңгеден астам қаржы бағытталса, биыл 20 млрд теңге бөлінді. 2029 жылға қарай электр желілерінің тозу деңгейін 11 пайызға төмендету жоспарланып отыр.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Тоқаев Әсем Орынбайды стенд атудан Әлем кубогы кезеңіндегі жеңісімен құттықтады
75 миллиард теңгелік жел электр станциясының құрылысы тоқтауы мүмкін
Ұлытау облысында жаңартылатын энергия көздерінің әлеуетін дамыту бойынша меморандумға қол қойылды
Трамп показал специальный пояс турнира UFC в Белом доме
Определился второй финалист Кубка Гагарина
Григорий Ломакин стартовал с победы на парном турнире в Пакистане
"Конфликт закрыт": легионер "Каспия" – о скандальном эпизоде с "Астаной"
