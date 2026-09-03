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Баспасөз хабарлары

Қызылордада Мемлекет басшысының "Әділетті қоғамға – шыншыл сөз" кітабы талқыланды

Дөңгелек үстел, Қызылорда, жаңа кітап, Қасым-Жомарт Тоқаев, Әділетті қоғамға – шыншыл сөз, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.09.2026 21:13 Сурет: Қызылорда облысы әкімінің баспасөз қызметі
Бүгін Қызылордада Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың "Әділетті қоғамға – шыншыл сөз" атты кітабын талқылауға арналған өңірлік дөңгелек үстел өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алқалы жиынды облыс әкімінің орынбасары Мейрамбек Шермағанбет жүргізді. Оған зиялы қауым, мемлекет және қоғам қайраткерлері, ғылыми-академиялық орта өкілдері, заңгерлер мен белсенді жастар қатысты, деп хабарлайды облыс әкімінің баспасөз қызметі.

Жиында Мемлекет басшысының еңбегінде көтерілген негізгі тақырыптар, қоғамдық-саяси, әлеуметтік, рухани-адамгершілік мәселелер мен ел дамуының стратегиялық бағыттары жан-жақты талқыланды.

Мемлекет және қоғам қайраткері Мұрат Бақтиярұлы "Әділетті Қазақстан, Таза Қазақстан, халықаралық саясат" атты баяндамасында еліміздегі жүйелі реформалар, қоғамдық жауапкершілік және экологиялық бастамалардың өзара сабақтастығына тоқталды.

Дөңгелек үстел, Қызылорда, жаңа кітап, Қасым-Жомарт Тоқаев, Әділетті қоғамға – шыншыл сөз, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.09.2026 21:13

Сурет: Қызылорда облысы әкімінің баспасөз қызметі

Қорқыт ата атындағы Қызылорда университетінің басқарма төрағасы – ректоры, облыстық қоғамдық кеңес төрағасы Наурызбай Байқадамов өз баяндамасында бәсекеге қабілетті ұлт қалыптастырудағы сапалы білім, ғылым мен тиімді мемлекеттік басқарудың маңызын атап өтті.

Қазақстан Жазушылар одағы облыстық филиалының төрағасы Қаршыға Есімсейітова «Тарих, мәдениет және руханият туралы пайымдар» тақырыбында ұлттық құндылықтарды сақтау, тарихи сананы жаңғырту және рухани сабақтастық мәселелерін ортаға салды.

Жаңа кітап, Қызылорда, Қасым-Жомарт Тоқаев, Әділетті қоғамға – шыншыл сөз, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.09.2026 21:13

Сурет: Қызылорда облысы әкімінің баспасөз қызметі

Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы Қызылорда облысы бойынша филиалының директоры, заң ғылымдарының кандидаты Ақзада Мадалиева "Конституция және Заң мен Тәртіп" тақырыбындағы баяндамасында құқықтық мемлекетті нығайту, заң үстемдігін қамтамасыз ету және азаматтық жауапкершілікті арттыру мәселелерін саралады.

Қорқыт ата атындағы Қызылорда университетінің философия докторы (PhD) Серікхан Жүзеев "Жастарға арналған ойлар: білім, еңбек, жауапкершілік және болашақ" тақырыбында сөз сөйлеп, жас ұрпақтың бойында білімге ұмтылыс, еңбекқорлық, отаншылдық және жауапкершілік құндылықтарын қалыптастырудың маңызын атап өтті.

Дөңгелек үстел, Қызылорда, жаңа кітап, Қасым-Жомарт Тоқаев, Әділетті қоғамға – шыншыл сөз, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.09.2026 21:13

Сурет: Қызылорда облысы әкімінің баспасөз қызметі

Дөңгелек үстелге қатысушылар Мемлекет басшысының еңбегіндегі әділеттілік, заң үстемдігі, ашықтық, адал еңбек пен жауапкершілік қағидаттарының қоғам дамуындағы маңызын жан-жақты талқылады.

Пікір алмасу кезінде "Заң мен Тәртіп" қағидатын қоғамдық санада орнықтыру, ұлттық руханиятты дамыту, білім мен ғылымның беделін арттыру, жастарды адал еңбек пен азаматтық жауапкершілікке баулу бойынша ұсыныстар айтылды.

Дөңгелек үстел, Қызылорда, жаңа кітап, Қасым-Жомарт Тоқаев, Әділетті қоғамға – шыншыл сөз, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.09.2026 21:13

Сурет: Қызылорда облысы әкімінің баспасөз қызметі

Жиын Мемлекет басшысының еңбегінде көтерілген бастамалар мен құндылықтарды қоғамда кеңінен насихаттауға, ел болашағына қатысты өзекті мәселелер төңірегінде мазмұнды пікір алмасуға мүмкіндік берген маңызды диалог алаңына айналды.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
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