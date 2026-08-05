Қазақстанда Қасым-Жомарт Тоқаевтың 30 жыл ішінде айтқан ой-тұжырымдары жинақталған кітап жарық көрді
Бұл туралы Президенттің ішкі саясат және коммуникациялар мәселелері жөніндегі көмекшісі Арман Қырықбаев Facebook-тегі парақшасында жазды.
Басылым 30 жылдан астам кезеңді қамтиды. Жинаққа 1994 жылғы мұрағат материалдарынан бастап, Мемлекет басшысының кейінгі сөздеріне дейінгі аралықта Қазақстандағы және беделді халықаралық мінберлерде айтқан негізгі ойлары мен маңызды тұжырымдары енгізілген.
Кітаптағы материалдар 21 тақырыптық бөлімге топтастырылған. Олардың қатарында заң үстемдігі, қоғамдық қауіпсіздік, мемлекеттік басқару, білім мен жастар, цифрландыру, ұлттық бірегейлік, экологиялық мәдениет және "Таза Қазақстан" бастамасы бар.
Жинақ Қасым-Жомарт Тоқаевтың мемлекет құру мен қоғамды дамытуға қатысты көзқарасының қалыптасуы мен сабақтастығын зерделеуге мүмкіндік береді. Әр жылдары айтылған ой-тұжырымдар әділдік, заңдылық, жауапкершілік және ұлттық бірлік қағидаттарының Президенттің көпшілік алдында сөйлеген сөздерінде жүйелі түрде көрініс тапқанын көрсетеді.
Кітап мемлекеттік қызметшілерге, оқытушыларға, студенттерге, жас мамандарға, зерттеушілерге, сондай-ақ Қазақстанның қазіргі тарихы мен даму үдерісіне қызығушылық танытатын оқырмандарға арналған.
Алдағы уақытта кітап даналарын қоғамдық кітапханаларға, жоғары оқу орындары мен колледждердің, саяси партиялар мен жастар ресурстық орталықтарының қорларына тарату жоспарланып отыр.